La nuova serie di commedie horror The Baby è disponibile su Netflix?

È sicuro dire che la serie di commedie horror Il bambino è diverso da qualsiasi altra cosa là fuori ed è sicuramente un must per le persone che cercano un’esperienza nuova di zecca sul piccolo schermo. Ma gli abbonati Netflix possono partecipare alla visione di questo titolo unico? Continua a leggere per scoprirlo e altro ancora!

Le otto voci di 31 minuti dell’emozionante serie limitata seguono una donna spensierata senza piani a lungo termine di nome Natasha, interpretata da Michelle de Swarte, che gli abbonati Netflix riconosceranno dal suo lavoro nella serie. La duchessa. In Il bambinoil suo personaggio incontra inaspettatamente un bambino di cui è costretta a prendersi cura, facendo capovolgere il suo mondo.

La cosa che distingue questo bambino dal resto è che è un mostro che controlla e manipola con poteri violenti. Potrebbe non volere il bambino, ma quel bambino inquietante la vuole sicuramente, e il risultato finale è un affare utile dall’inizio alla fine.

Inoltre, l’intera impresa ha ricevuto recensioni favorevoli sia da parte di fan che di critica. Lo spettacolo è andato avanti e ha ottenuto un punteggio solido su Rotten Tomatoes, aggiungendo alle molte ragioni per cui le persone dovrebbero assolutamente provarci!

Il bambino è disponibile su Netflix?

La serie limitata creata da Lucy Gaymer e Sian Robins-Grace sarebbe un orologio ideale sul popolare servizio di streaming. Ma sfortunatamente, Il bambino non è un’opzione su Netflix e al momento non si sa se cambierà mai.

Lo streamer ha altre opzioni per il divertimento degli abbonati, in particolare quelli che necessitano di scelte dalla varietà della commedia horror. Alcuni di questi titoli eccezionali prontamente disponibili su Netflix ora includono Dieta Santa Clarita, Vampiri contro il Bronx, La bambinaia e Hubie Halloweensolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming The Baby

Il bambino è disponibile esclusivamente per gli abbonati su HBO Max.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: