La nuova arrivata di “Stranger Things” 4 Grace Van Dien ha più “contenuti Chrissy” nel caso in cui non ne avessi abbastanza

La stagione di quest’anno Cose più strane ha avuto il maggior numero di nuove aggiunte al cast. Non tutti avevano ruoli di rilievo. Ma sicuramente, l’intera stagione è stata piena di volti nuovi. Dato che la banda stava crescendo e stava iniziando il liceo, stavano incontrando un sacco di nuove persone. E tra loro, la ragazza più popolare del liceo. Il capo cheerleader Crissy è interpretato da Grace Van Dien in Cose più strane.

Altre foto di Chrissy da Stranger Things

Chrissy ha avuto una breve vita nella quarta stagione dello spettacolo. Tuttavia, il suo ruolo ha un enorme impatto sulla narrativa della stagione, se ci pensi. E Grace è un knockout assoluto in tutto il primo episodio.

La gente ama Chrissy come un personaggio sfortunato, che è diventata la prima vittima di Vecna ​​in questa stagione. E per tutti coloro che sono rimasti devastati dalla sua morte nei primi episodi, Grace ha uno scopo speciale per te.

Nel caso in cui non avessi abbastanza contenuti Chrissy… perché… sai… #StrangerThings pic.twitter.com/uSgKD5bSKo — Grace Van Dien (@GraceVanDien) 30 maggio 2022

L’attrice ha postato un suo selfie allo specchio nel suo costume da cheerleader. È per le persone a cui piace Chrissy, ma purtroppo il suo ruolo nello show è completo per ora.

Perché Vecna ​​ha ucciso Chrissy?

Il trauma di Chrissy deriva dall’abuso verbale di sua madre. Al contrario, altre vittime sono prese di mira a causa di incidenti stradali e violenze familiari.

A causa del trauma di vedere suo fratello Billy essere posseduto e ucciso dal Mind Flayer nella terza stagione, Max viene braccato. Max, a differenza di Chrissy e delle altre vittime, ha capito come spezzare la maledizione di Vecna ​​prima che scada il suo tempo: musica.

Molti fan hanno apprezzato vedere Chrissy ed Eddie insieme sullo schermo e si sono pentiti della morte di Chrissy nello stesso modo in cui hanno pianto la morte di Barb nella prima stagione della serie.

Quando Eleven litiga con Vecna ​​per impedire alla maledizione di devastare Hawkins per sempre, forse Chrissy sarà vendicato.

Ragazzi, vi è piaciuta Grace Van Dien nei panni di Chrissy Cose più strane? Fateci sapere anche se anche voi ragazzi avete sentito che la sua morte è stata un’enorme tragedia. Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti.

Trasmetti in streaming la quarta stagione di Cose più strane solo su Netflix.

