La Nevermore Academy è un vero edificio e i fan del mercoledì possono visitarla?

Inutile dire che mercoledì è rapidamente diventato un fenomeno di streaming a tutti gli effetti da quando è stato presentato in anteprima su Netflix nel novembre 2022. Co-creata da Alfred Gough e Miles Millar, la commedia horror di formazione si espande sull’iconica famiglia Addams per concentrarsi la sua attenzione sull’adolescente titolare del gruppo.

Con la regia di Tim Burton per i primi quattro episodi, l’impronta gotica del progetto è innegabile e la performance centrale di Jenna Ortega è stata celebrata in lungo e in largo.

La prima stagione vede mercoledì intraprendere il suo primo anno alla Nevermore Academy su richiesta dei suoi genitori. È una scuola per emarginati e l’atmosfera del luogo ha incoraggiato alcuni spettatori a fare paragoni con Harry Potter.

È il luogo perfetto in cui gli Hogwarts scomparsi possono ritrovarsi e i fan vorranno senza dubbio visitare il set. Prima di farlo, bisogna chiedersi: Nevermore Academy è un vero edificio?

Nevermore Academy è un vero edificio?

Le sequenze esterne che ritraggono Nevermore Academy mercoledì sono state girate al Castello di Cantacuzino. La destinazione turistica si trova in una città di montagna rumena chiamata Bușteni.

Architectural Digest riferisce che gli scatti pittoreschi dell’esterno di Nevermore sono stati catturati lì, e la pubblicazione include che il palazzo neo-rumeno nei Carpazi era la residenza estiva del principe Gheorghe Grigore Cantacuzino, che era un ricco politico e aristocratico.

Tuttavia, gli effetti speciali sono stati implementati da coloro che hanno lavorato mercoledì per ottenere l’aspetto perfetto per il tono della serie.

D’altra parte, la situazione delle riprese per gli interni di Nevermore è una storia diversa. National World riferisce che i Buftea Studios, situati a 12 miglia a nord-ovest di Bucarest, erano il luogo in cui sono stati costruiti un gruppo di set per creare l’interno di Nevermore. Qui è dove hanno costruito il quadrilatero della scuola che compare in una serie di sequenze.

Inoltre, diversi interni di Nevermore sono stati girati al Palatul Monteoru, una dimora storica di Bucarest; l’ufficio del preside è stato colpito lì. Non solo, ma altre scene di interni sono state catturate in un altro sito di Bucarest chiamato Casa Niculescu-Dorobantu.

Puoi visitare Nevermore Academy da mercoledì?

Naturalmente, con questo intendiamo visitare il Castello di Cantacuzino, dove i fan di mercoledì potranno scattare alcune foto per creare l’illusione di trovarsi nei terreni di Nevermore.

Fortunatamente, puoi!

Puoi trovare il sito ufficiale del castello qui. Ci sono pagine di eventi e contatti e rapporti di Architectural Digest che fanno tour, offrono punti ristoro nel ristorante Canta Cuisine e offrono persino tiro con l’arco e altre attività.

“Così tanto pensiero è andato in ogni aspetto”

Il co-creatore Miles ha recentemente aperto a Entertainment Weekly la possibilità di trasformare le suddette location nell’amore dei fan di Nevermore:

“Ad un certo punto, abbiamo avuto 30 artisti diversi che hanno realizzato diverse statue, gargoyle ed elementi. Quindi nel quad, abbiamo otto gargoyle splendidamente resi. E se guardi gli archi, in realtà sono progettati come mostri a bocca quasi aperta in termini di mascelle.

Ha continuato: “Così tanti dettagli e così tante riflessioni sono state dedicate a ogni aspetto di ogni set in termini di scelta dei colori, uova di Pasqua e anche il senso dell’invecchiamento, assicurandoci davvero che tutto sembrasse lì da sempre. secoli”.

Miles ha aggiunto che “niente dovrebbe sembrare nuovo” e per quanto riguarda l’albero? “Tim ha progettato l’albero.”

Mercoledì è in streaming esclusivamente su Netflix.

