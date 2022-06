La morte è un rito di passaggio: Mike Flanagan accoglie i fan in “The Midnight Club”, controlla il cast, la sinossi, la data di uscita, il trailer e altro

Mike Flanagan è associato a molti dei titoli horror sullo streamer. Ora il narratore ritorna ancora una volta con l’ennesimo adattamento del libro dagli effetti agghiaccianti. Questa volta, sta adattando il romanzo horror di Christopher Pike, The Midnight Club per Netflix. Dopo aver ricevuto il plauso della critica per la sua ultima serie Spuntino di mezzanotte, i fan stavano aspettando l’uscita di un’altra serie di Flanagan. Il regista ha rilasciato la notizia su Twitter che la nuova serie horror arriverà sulla piattaforma il 7 ottobre.

7 ottobre… benvenuti al THE MIDNIGHT CLUB. @NetflixGeeked @netflix @intrepid pic.twitter.com/qk00NPVnif — Mike Flanagan (@flanaganfilm) 6 giugno 2022

Qual è la trama di The Midnight Club su Netflix?

La serie segue un gruppo di sette adolescenti malati terminali in una casa di Rotterdam. I bambini si chiamano The Midnight Club perché condividono una storia dell’orrore ogni sera prima di andare a letto. Conoscendo la dura realtà, fanno un patto per rimanere in contatto tra loro dall’altra parte anche se muoiono, lasciando gli altri. Poco dopo, uno di loro muore. E all’ospizio iniziano a verificarsi strani eventi.

Chi sono i membri del cast?

Il club di mezzanotte ha un grande cast:

Imma Benson

Agia

Sauriya Sapkota

Igby Rigney

Aya Furukawa

William Chris Summer

Ruth Codd

Annarah Cimone

Zack Gilford

Matt Biedel

Samantha Sloyan

Larsen Thompson

Patrizia Drake

Heather Langenkamp

Cristallo Balint

William B. Davis

Lo streamer ha pubblicato un trailer per la serie Flanagan?

Lo streamer ha svelato un teaser per Il club di mezzanotte che ci ha dato una breve introduzione ai personaggi principali e all’ambientazione. Nel teaser, i membri del gruppo recitano a turno un verso di una poesia macabra. La poesia alla fine recita: “A quelli prima. A quelli dopo. A chi è vicino. E a quelli al di là. Visto o invisibile”. Abbastanza agghiacciante!

Quando arriverà sulla piattaforma?

The Midnight Club uscirà il 7 ottobre su Netflix. Flanagan ha precedentemente adattato altri libri per spaventare gli spettatori. Il suo lavoro precedente The Haunting of Hill House è stato adattato dal lavoro di Shirley Jackson mentre Il giro di vite di Henry James ha ispirato il suo sequel, The Haunting at Bly Manor.

Sei eccitato per questo thriller in arrivo?

Il post La morte è un rito di passaggio: Mike Flanagan accoglie i fan in “The Midnight Club”, Check Cast, sinossi, data di uscita, trailer e altro sono apparsi per la prima volta su Netflix Junkie.