La moglie del dottor Donald Cline, Susie, ha archiviato le sue azioni per adulterio

di Netflix Nostro padre mette Jacoba Ballard sotto i riflettori per esporre la verità sulla sua parentela e sull’atto non etico commesso dal dottor Donald Cline.

Discutiamo di chi è la moglie di Donald Cline e cosa pensava delle sue azioni e riveliamo quanti figli ha Cline.

Regia di Lucie Jourdan, Nostro padre vede Ballard condurre il documentario mentre scopre la verità sul medico della fertilità dei suoi genitori. Il film utilizza una serie di interviste e rievocazioni per ricapitolare gli eventi accaduti.

BridTV

9554

Padre nostro | Rimorchio ufficiale | Netflix

995572

995572

centro

13872

Nonostante Susie, la moglie di Donald Cline, non sia una parte importante del documentario Netflix, viene rivelato che anche lei ha ricevuto cure da suo marito presso la clinica della fertilità.

Non si sa molto di Susie, né del suo matrimonio con Cline, ma il dottore conferma che hanno avuto due figli insieme, Donna e Doug.

Secondo il documentario, tramite Distractify, dopo aver incontrato Jacoba Ballard, Donald l’ha contattata di nuovo per dirle che “scavare il passato stava distruggendo il suo matrimonio” perché sua moglie considerava le sue azioni adulterio.

Al momento non è noto se Donald e Susie siano ancora sposati.

Immagine da Netflix.

Cline ha finora generato 94 fratellastri, ha confermato Netflix, e il numero è destinato ad aumentare una volta conclusi ulteriori test del DNA.

Lisa Shepherd, soprannominata “Sibling #33”, ha parlato delle preoccupazioni che deve affrontare quotidianamente:

“Quando riceviamo un nuovo avviso di fratelli, stai pregando: ‘Per favore, non lasciare che sia qualcuno che conosco.’ Oppure, ‘Per favore, non lasciare che sia qualcuno con cui sono uscito.’

Il Nostro padre il documentario ha anche mostrato quanto sia devastante dare la notizia a un altro fratello ignaro.

Immagine da Netflix.

Questo utente ha dichiarato quanto fosse il cuore spezzato dopo aver visto Nostro padreriferendosi ai fratelli i cui mondi sono stati “capovolti”:

Impossibile caricare questo contenuto

Ho appena finito di guardare il documentario di Our Father su Netflix e ancora non riesco a credere a quanto sia pazzesco tutto questo. Il mio cuore si spezza per tutte le madri che sono state violate da questo narcisista. E anche per i fratelli il cui mondo è stato capovolto🥺🥺

— 🌸Sylvia Makhanya🌸🇿🇦🇨🇳 (@MakhanyaSylvia) 11 maggio 2022