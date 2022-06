La modifica realizzata dai fan mostra Noah Schnapp che rimbalza sul divano di Jimmy Fallon stasera spettacolo nel corso degli anni

Cose più strane ha colpito Netflix nel 2016 con il suo tema soprannaturale ed è diventato immediatamente popolare. Ciò ha reso tutti gli attori familiari agli spettatori e ha iniziato a invitarli nei talk show. Da allora tutti i ragazzi di Cose più strane amore in corso Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallen e passare un po’ di tempo insieme. Hanno visitato continuamente Jimmy nello show per promozioni e celebrazioni di successo ogni stagione. Si divertono a giocare, parlare dei loro piani e accennare alle trame imminenti. Ora tutti, inclusi Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin, hanno stretto amicizia con l’ospite Jimmy Fallen. Mentre i fan hanno catturato alcuni momenti di Noah dello spettacolo che potrebbero elettrizzare i fan.

Noah si è innamorato del divano spugnoso del Tonight Show

Noah Schnapp ha iniziato la sua carriera con Cose più strane all’età di 11 anni interpreta il personaggio di Will Byers. Il personaggio di Will ha affrontato una delle esperienze più inquietanti e dolorose di tutti questi anni. Ma il ragazzo non ha cambiato un po’ la sua personalità perché ora è lo stesso ragazzo divertente di 5 anni fa. È apparso per la prima volta su Lo spettacolo di stasera quando era solo un ragazzo di 12 anni.

E stava saltando sul divano dicendo “sono così rimbalzanti” cosa che gli piace ancora fare. Combinando tutti i momenti degli anni passati sul set di Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallen un fan ha creato un video di Noah che salta sul divano. Con una canzone di sottofondo di “Deja Vu”, sembra divertente per Noah salire su quel divano. A partire dall’anno 2017 ad oggi quando è passato di recente per incontrare Jimmy.

I fan stanno impazzendo su YouTube vedendo quanto è cresciuto Noah. Tuttavia, il suo spirito di bambino risiede ancora in lui mentre continua a mostrarlo a intervalli. Perché molte persone perdono quella scintilla in loro crescendo, ma lui l’ha sicuramente salvata.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallen è un momento casalingo sul divano per Noah Schnapp

Con tonnellate di interviste e discorsi, Noah sembra sentirsi così a suo agio nel posto. Inoltre, questa sensazione familiare potrebbe essere la ragione per cui Noah a volte regala spoiler ai fan nella sua chiacchierata con Jimmy.

Ed è bello quando crei una vera connessione con le persone e le cose intorno a te. Come Noah Schnapp ha creato con i suoi fan un legame che rimane per tutta la vita. Stranger Things stagione 4 volume 2 uscirà su Netflix il 1 luglio 2022.

