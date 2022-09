La migliore amica Ryan Reynolds e Rob McElhenney condividono un momento imbarazzante sull’ippodromo di Wrexham

Ryan Reynolds è famoso per le sue avventure a Hollywood, dalle battute ai commenti spiritosi al suo amico. Questa megastar è stata associata a molte star, inclusa la sua stretta amicizia con John Krasinski e il suo divertente legame con Hugh Jackman. Negli ultimi anni, ha creato un bellissimo legame con Rob McElhenney che i fan non riescono a superare. Il loro viaggio è iniziato con l’acquisto della squadra di calcio gallese di quinto livello Wrexham AFC nel febbraio 2021.

Ora i comproprietari di questa squadra sportiva amano arrostire e sfidarsi a vicenda. Di recente abbiamo visto come il Piscina morta star ha dovuto trasmettere la sua colonscopia dopo aver perso una scommessa con Rob. Tuttavia, la serie di momenti imbarazzanti non è finita qui, dato che McElhenney ha fatto questa cosa incredibile per Ryan.

Rob McElhenney promuove l’Aviation Gin di Ryan Reynolds nel modo più elegante

Un recente post condiviso su Instagram da FX Networks e Wrexham FX ha visto foto modificate di Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Il post di IG intitolato: “ogni paio di migliori amiche mai”. Nella foto, Rob indossava la maglietta rossa dell’Aviation Gin sul campo da calcio, mentre la star 45enne aveva un’espressione confusa ma divertente sul viso.

Le foto sono state tratte dall’episodio di Welcome to Wrexham arrivato ad agosto su Hulu. La docuserie copre tutti i momenti di questi co-presidenti e come lavora la loro squadra di calcio.

Dalle partite sul campo alle conversazioni negli spogliatoi, gli attori desiderano mostrare alle persone come ci si sente ad essere lì. Nel frattempo, la serie si concentrerà anche su questa eredità gallese che collega la speranza della comunità per un cambiamento più grande.

Come Ryan e Rob si sono legati sui social media durante la pandemia

Le persone affascinanti sono uno dei tratti che Ryan Reynolds possiede poiché chiunque potrebbe facilmente innamorarsi del suo umorismo e della sua faccia felice. Nasce così un’improbabile collaborazione tra lui e l’attore americano Rob McElhenney. Il Avviso rosso la star ha rivelato nello show di Jimmy Fallon di non aver mai incontrato Rob prima che risolvessero l’accordo con Wrexham.

Sorprendentemente, tutto è iniziato quando Reynolds ha mandato un messaggio a Rob sui social media e hanno parlato dell’intera pandemia tramite chat e videochiamate.

“Come un classico fanboy, l’ho mandato in DM solo per dire quanto lo ammiro, e gli ho mandato una cassa di Aviation Gin, perché non sono altro che uno spacciatore”, ammesso il Ragazzo libero attore.

Alla fine, ha convinto Rob a investire nella squadra di calcio del Galles del Nord e i due si sono finalmente incontrati a maggio 2021. Ti piacciono gli imbrogli divertenti che questo duo continua a fare? Condividi i tuoi pensieri con noi nella sezione commenti.

