La mia vita con il cast di Walter Boys, aggiornamenti sulla data di uscita e altro ancora

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA – 21 SETTEMBRE: Sarah Rafferty assiste il BAFTA Los Angeles + BBC America TV Tea Party 2019 presso il Beverly Hilton Hotel il 21 settembre 2019 a Beverly Hills, la California. (Foto di Emma McIntyre/BAFTA LA/Getty Images per BAFTA LA)

A che ora arriva Selling Sunset stagione 5 su Netflix? di Cristallo Giorgio

Serie Netflix La mia vita con i Walter Boys basato sul popolare romanzo di WattPad ha appena iniziato la produzione! All’inizio di oggi, 20 aprile, Netflix ha annunciato il cast della serie e ulteriori informazioni sulla prossima serie romantica per adulti. Il romanzo WattPad di Ali Novak è un libro amato con quasi 80 milioni di letture. È anche un candidato Goodreads Choice.

Il dramma in uscita si estenderà in 10 episodi e verrà dalla creatrice, showrunner e produttrice esecutiva Melanie Halsall (Prurito). Ed Glauser (La cabina dei baci trilogia) servirà anche come produttore esecutivo della serie di iGeneration Studios (La cabina dei baci trilogia) e Sony Pictures Television, produzione internazionale.

Aggiornamenti sulla data di uscita di My Life with the Walter Boys

Non c’è ancora una data di uscita per la serie in arrivo, che ha appena iniziato la produzione a Calgary. Se dovessi indovinare, stimerei che la serie arriverà nella prima metà del 2023.

La mia vita con il cast di Walter Boys

Oltre ad annunciare l’inizio della produzione, Netflix ha pubblicato l’elenco del cast per lo spettacolo.

Clienti abituali della serie

Nikki Rodriguez nel ruolo di Jackie

Noah LaLonde nel ruolo di Cole

Ashby Gentry nel ruolo di Alex

Sarah Rafferty nel ruolo della dottoressa Katherine Walter

Marc Blucas nel ruolo di George

Connor Stanhope nel ruolo di Danny

Johnny Link nel ruolo di Will

Zoë Soul nel ruolo di Haley Young

Corey Fogelmanis nel ruolo di Nathan

Jaylan Evans nel ruolo di Skylar Summerhill

Ruoli ricorrenti

Dean Petriw come Jordan

Lennix James nel ruolo di Benny

Alix West Lefler nel ruolo di Parker

Alisha Newton come Erin

Ashley Tavares nel ruolo di Tara

Moheb Jindran nel ruolo di Nikhil

Ellie O’Brien nel ruolo di Grace

Mya Lowe nel ruolo di Kiley

Gabrielle Jacinto nel ruolo di Olivia

Sinossi La mia vita con i Walter Boys

Ecco il logline ufficiale della serie:

Dopo la perdita della sua famiglia in un tragico incidente, la 15enne di Manhattan Jackie Howard deve imparare ad adattarsi a una nuova vita nel Colorado rurale con il suo tutore e 10 ragazzi molto turbolenti.

Non vedi l’ora La mia vita con i Walter Boys? Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti sulla serie!