“La mia più grande stravaganza è..” Quando la risposta di Ryan Reynolds ha scioccato il pubblico

La star canadese, Ryan Reynolds, ha un programma serrato di dover volare dentro e fuori dal paese ora che possiede una squadra di football, ma ha sempre tempo per qualche battuta. Ha acquistato il Wrexham AFC nel 2020 e ora sta lavorando sodo per promuovere il club. Di recente ha pubblicato un esilarante promo TikTok che ha rivelato ancora una volta la capacità della star di promuovere.

In un’intervista del 2016 con SiriusXM, Ryan si è presentato per promuovere il suo film Piscina morta. Ha dato alcune risposte serie, ma per lo più ha fatto osservazioni spiritose che hanno fatto ridere l’ospite e il pubblico.

Ryan Reynolds ha scherzato dicendo che la sua più grande stravaganza è la cocaina

Alla domanda sulla sua più grande stravaganza, la star di Deadpool ha dato una risposta esilarante con una faccia seria.

“Molte persone direbbero tipo, sai, pizza o come cioccolato a tarda notte, ma è cocaina”, ha scherzato. Anche se quella volta è riuscito a scioccare il pubblico, recentemente è andato in panico grazie a Mark Ruffalo.

La sua co-star in The Adam Project, Mark non smetteva di parlare di erba davanti al tredicenne Walker Scobell.

L’attore ha solleticato ulteriormente le ossa divertenti delle persone quando ha rivelato che odia l’odore dei pannolini per bambini. Ebbene, perché puzzano “come sette macchine che si sono schiantate insieme tutte insieme e anche il terzo lupo attivo di Wall Street”! Avanti veloce fino al 2022 e Ryan sta abbracciando la paternità per la quarta volta. Beh, l’odore del pannolino non era abbastanza scoraggiante per lui.

Insieme a osservazioni spiritose come “forse l’eresia, ma cadere in una trappola è sopravvalutato”, l’attore è anche diventato reale con la sua lotta per amare se stesso. Ryan Reynolds ha imparato ad amare le sue insicurezze e si sente il più sexy con un completo a tre pezzi. Ha anche rivelato di essere un fanatico della moto e ha sfidato l’ospite che lo avrebbe fatto addormentare se avesse mai iniziato su quell’argomento.

Cocaina o no, Ryan ha sicuramente delle risposte spiritose a tutte le domande che gli vengono rivolte. Non vediamo l’ora di assistere a una maggiore arguzia da parte dell’attore nel prossimo futuro Deadpool 3. E tu?

