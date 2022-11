La mia mente e io su Netflix? (dove guardare)

Selena Gomez — conosci il suo nome, ma sicuramente non conosci la sua storia.

Dopo aver iniziato la sua carriera Barney & amici alla sola età di 10 anni e affermandosi come la nostra attrice preferita fin dall’infanzia solo cinque anni dopo recitando in I Maghi di WaverlyGomez è un volto familiare che non possiamo fare a meno di celebrare.

Se solo sapessimo che dietro tutti gli straordinari risultati c’era un essere umano che ha affrontato infinite lotte, alcune delle quali hanno persino minacciato la sua vita.

Sapevamo già quanto Gomez fosse un guerriero e lo sarà per sempre. Ma con il rilascio di Selena Gomez: La mia mente e iopossiamo finalmente vedere come questa celebrità ha superato le sue varie prove e tribolazioni, il tutto mantenendo un bel sorriso sul suo viso.

Ecco dove puoi trasmettere in streaming ogni secondo di Selena Gomez: La mia mente e io.

Selena Gomez: My Mind & Me è su Netflix?

Sfortunatamente, il nuovo documentario di Selena Gomez non è disponibile per la visione su Netflix.

Netflix, molto probabilmente, non si occuperà di aggiungere questo titolo sul proprio sito, poiché il titolo del 2022 è attualmente in streaming esclusivamente su un’altra piattaforma. Ma saremo sicuri di aggiornarti una volta (o se) questo cambia mai.

Anche se La mia mente e io non è in streaming su Netflix, il sito ha tonnellate di documentari che mettono in evidenza alcuni degli amici di Gomez, come Taylor Swift Signorina americana e di Blackpink Accendi il cielo.

Dove vedere in streaming Selena Gomez: My Mind & Me

Ad oggi, l’unico posto per lo streaming La mia mente e io è Apple TV+.

Dai un’occhiata al trailer di Apple TV+ per la nuova versione qui sotto.

Se hai un abbonamento al sito, allora sei pronto per guardare questo documentario quando ne avrai la possibilità. Ma in caso contrario, puoi abbonarti a un basso costo mensile o attendere che il titolo venga eventualmente trasmesso in streaming su altri servizi di streaming.

Ancora una volta, Selena Gomez è una forza da non sottovalutare. Ora possiamo finalmente vedere di persona come si è guadagnata lo stimato titolo.

Selena Gomez: La mia mente e io è ora in streaming su Apple TV+.