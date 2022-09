La Loggia delle Streghe offre un sincero addio alla terza stagione di “The Witcher”.

Lo stregone La stagione 3 è stata un argomento di discussione caldo sin dall’enorme successo della stagione precedente. Il capolavoro di Lauren Schmidt Hissrich ha recentemente concluso le riprese della terza stagione. Nella stagione precedente, l’organizzazione segreta della Confraternita degli stregoni è caduta miseramente dopo la tragedia dell’isola di Thanedd.

L’unica cosa buona che ne è venuta fuori è stata la Loggia delle Streghe, un’organizzazione segreta esclusiva di maghi femminili. Le meravigliose attrici che hanno reso brillante com’era la Loggia delle Streghe, hanno inviato ciascuna un sincero saluto al Lo stregone Stagione 3 sui loro social media. Scopriamo cosa avevano da dire.

Le attrici della Loggia delle Streghe salutano emotivamente la terza stagione di The Witcher

A cominciare dalla leader del clan, Philippa Eilhart, interpretata brillantemente da Cassie Clare. Emozionandosi su Instagram, Cassie ha scritto che sembra la fine di un sogno che si avvera. Anche se suona come qualcosa che chiunque abbia finito un capitolo direbbe, i fan sono andati nel panico dopo che Cassie l’ha detto. Pensavano che sarebbe stata la fine della storia di Philippa Lo stregone. Speriamo che lo intendesse solo come un addio alla stagione e non allo spettacolo in generale.

Successivamente, anche Francesca Findabir interpretata da Mecia Simpson ha postato un sentito messaggio su Instagram. Ha ringraziato la sua squadra di bellissimi pazzi. Anna Shaffer, che interpreta Triss Meigold, ha postato un selfie allo specchio dietro le quinte mentre faceva sapere ai suoi fan che tutte le sue foto della terza stagione hanno spoiler.

Con l’uso di “gr888888” nella sua didascalia, Anna ha chiarito di essere molto eccitata. Inoltre, anche Saffiya Ingar, che interpreterà Keira Metz nella prossima stagione, ha dichiarato che questo è uno dei suoi più grandi lavori.

Quando uscirà la stagione 3 di The Witcher?

Dopo aver scavato più a fondo, i fan hanno scoperto uno schema nel rilascio di Lo stregone le stagioni. La prima stagione è stata rilasciata a dicembre 2020 e la seconda stagione a dicembre 2021. Con The Witcher: Origine del sangue prequel previsto per il rilascio intorno a Natale, il prossimo Lo stregone La stagione 3 uscirà il prossimo anno. Lo spettacolo avrà una miriade di nuovi personaggi che entreranno nella lista, quindi rimanete sintonizzati. Mentre aspetti la prossima stagione, puoi fare un binge-watching Lo stregone Stagione 3 su Netflix.

Pensi questo Lo stregone la terza stagione sarà la fine per Cassie Clare e il suo personaggio preferito dai fan, Philippa Eilhart? Ci piacerebbe sentire i tuoi pensieri nei commenti in basso.

