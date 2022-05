La Lesley-Ann Brandt di Lucifer si unisce al pilot musicale di Hulu History of a Pleasure Seeker

Un altro dei nostri attori preferiti di Lucifero si è trasferito a Hulu, e questa volta è Lesley-Ann Brandt. Siamo abituati a vedere Lesley interpretare Mazikeen, il potente demone dell’Inferno e il braccio destro di Lucifero nella serie fantasy, ma assumerà un ruolo molto diverso in Storia di un cercatore di piacere.

Sono passati più di otto mesi dall’ultima stagione di Lucifero è stato rilasciato su Netflix e, anche se non possiamo superare il finale dello spettacolo, siamo felici di vedere il cast prosperare assumendo nuovi ruoli. Nel febbraio 2022, abbiamo appreso che Tom Ellis si era unito al cast di una serie limitata di Hulu intitolata Washington Nero. Ora, abbiamo appena scoperto che la favorita dai fan Lesley-Ann Brandt si è unita a un dramma musicale.

È importante notare che Storia di un cercatore di piacere non è stato ancora ordinato in serie. È un pilota. Ma con come si sta formando il cast e l’eccitante premessa, potremmo sicuramente vederlo accadere.

Quindi, chi interpreterà la straordinariamente talentuosa Lesley-Ann Brandt nel pilot musicale? Cos’è Storia di un cercatore di piacere di? Abbiamo condiviso tutto ciò che c’è da sapere sul pilot musicale di Hulu in basso!

Di cosa parla Storia di un cercatore di piacere?

Il pilot è basato sull’omonimo libro di Richard Mason. Mason adatterà il suo libro per lo schermo ed è anche accreditato come produttore esecutivo. Bridgerton la regista Julie Anne Robinson ha firmato per dirigere e produrre esecutiva. Inoltre, Christopher Read è produttore esecutivo e compositore.

È ambientato ad Amsterdam nel 1907 e racconta la storia di un giovane di nome Piet e le tante avventure che vive durante l’apice della Belle Époque.

Ecco la sinossi del libro tramite Deadline di seguito:

Il libro, pubblicato nel 2012 da Penguin Random House, segue Piet Barol, che ha un istintivo apprezzamento per il piacere e il dono di trovarlo. Quando sua madre muore, Piet fa domanda per un lavoro come tutore del figlio tormentato del principale albergatore europeo, un bambino che si rifiuta di lasciare la villa di famiglia su uno dei canali più grandiosi di Amsterdam. Quando Piet entra in questo mondo scintillante, ne scopre i segreti e trova la sua vita trasformata.

Chi interpreterà Lesley-Ann Brandt in History of a Pleasure Seeker?

Secondo Deadline, Lesley interpreterà Jacobina. Jacobina è descritta come una donna bella e potente che proviene da un ambiente privilegiato. Ha aiutato suo marito a diventare uno degli uomini più ricchi d’Europa e le sue due figlie le più famose nel settore della moda. Ma deve affrontare il dilemma del figlio di 10 anni Egbert che non vuole uscire di casa. Questo è quando Piet entra in scena.

Carla Woodcock e Callum Kerr interpreteranno rispettivamente i ruoli di Constance e Piet. Olumide Olorunfemi si è unita al cast nel ruolo di Sisanda, una donna Xhosa che è abituata ad essere la più ammirata nel suo villaggio ma è l’esatto opposto mentre vive ad Amsterdam. Infine, abbiamo Bebe Bettencourt nel ruolo di Louisa.

Dita incrociate, Storia di un cercatore di piacere ottiene un ordine in serie. Vogliamo davvero rivedere Lesley-Ann Brandt sui nostri schermi!