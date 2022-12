La leggenda della Coppa del Mondo inglese non è riuscita a perseguire Meghan Markle nonostante fosse follemente innamorata di lei?

Prima di stabilirsi con il principe Harry nel 2018, Meghan Markle l’ha avuta giusta quota di avventure e relazioni serie. L’ex attrice americana si è sposata per la prima volta nel 2011 con Trevor Engelson. Tuttavia, il matrimonio non ha potuto durare a lungo e i due lo hanno deciso di chiudere nel 2013. Nel frattempo, potrebbe sorprendere che pochi mesi dopo il suo divorzio dal primo marito, Meghan Markle ha quasi avuto un appuntamento con un famoso calciatore inglese.

Durante uno dei suoi viaggi nel Regno Unito nel 2013, Markle aveva mostrato screenshot delle sue chat con la leggenda del calcio a una giornalista di nome Katie Hand. Il Abiti l’allume aveva rivelato che l’atleta era alla disperata ricerca di un appuntamento. In particolare, il il giocatore in questione ha giocato tre Mondiali con l’Inghilterra nel 2002, 2006 e 2020.

Il fratello del calciatore nega le affermazioni di Meghan Markle

Secondo un rapporto su Mirror, la giornalista Katie Hind ha rivelato il La stella inglese Ashley Cole ha seguito Meghan Markle. È stato dietro l’attrice per un appuntamento e ha cercato di inseguirla a lungo su Twitter. Tuttavia, allora, Cole era famoso per la sua colorata vita da fidanzato. Sopra al consiglio dei suoi amici, Markle ha deciso di lasciar andare l’offerta.

Nel frattempo, c’è una svolta nella storia. Il fratello di Ashley Cole, Matty Cole, ha respinto la storia nel 2019. Aveva descritto il l’intero episodio di suo fratello che segue Markle per un appuntamento come spazzatura. In una conversazione, Matty Cole ha calcolato, “È una sciocchezza, completamente inventata. Sicuramente non dovrebbe implorare Meghan Markle per un appuntamento. Non è il tipo di ragazza che lui cerca comunque, e non gli è mai piaciuta.»

Lizzie Cundy, anche la moglie del calciatore Jason Cundy ha respinto le voci secondo cui Ashley Cole sarebbe interessata a Meghan Markle. È venuta con una nuova angolazione affermando come ha deciso di mettere in contatto Markle con Cole poiché il primo era ansioso di avere un ragazzo inglese. in ogni caso, il la leggenda del calcio sembrava disinteressata nell’ex attrice americana e ha deciso di non andare avanti con il matchmaking.

Pensi che Ashley Cole fosse interessata a Meghan Markle o era il contrario? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti qui sotto.

