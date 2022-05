La guida dei genitori di Pentaverate (è sicura la commedia da guardare con i tuoi figli?)

I fan di Mike Myers sanno che l’attore preferisce la commedia sciocca, insolita e spesso surreale nei suoi progetti, inclusi film come Il guru dell’amore, Austin Powers e Il mondo di Wayne. La sua nuova serie Netflix Il Pentaverato (in anteprima giovedì 5 maggio) presenterà molto dello stesso umorismo.

Se speri di avere un’idea più chiara di quali contenuti ti aspettano nei sei episodi della prima stagione, abbiamo creato questa utile guida per i genitori per fornirti chiarezza sulla classificazione in base all’età della stagione e sui contenuti per adulti, incluso se la stagione contiene nudità , uso di droghe o violenza che potrebbero non essere adatti a un pubblico più giovane.

Qual è la classificazione in base all’età di The Pentaverate?

Il Pentaverato ha una classificazione in base all’età di TV-MA, una classificazione in base all’età assegnata ai programmi destinati a essere visti da un pubblico adulto maturo e non è consigliata ai minori di 17 anni.

Secondo le linee guida per i genitori della TV, i programmi che ricevono una valutazione di TV-MA spesso contengono almeno uno dei seguenti: linguaggio indecente grezzo, attività sessuale esplicita o violenza esplicita. In caso di Il Pentaveratosecondo quanto riferito, la valutazione TV-MA dello show è il risultato di quasi tutto quanto sopra.

C’è del nudo in The Pentaverate?

Sì, lo spettacolo contiene nudità, anche se non è ancora chiaro quanto sia grafica o frequente quella nudità. Sulla base di alcuni dei precedenti progetti di Myers, direi che la nudità non è così gratuita e viene utilizzata principalmente per gag ed effetti comici piuttosto che per attività sessuale, soprattutto perché la valutazione della maturità indica nudità, ma non scene di sesso esplicite.

C’è uso di droghe nel Pentaverate?

Molto probabilmente, sì. Sulla base della valutazione della maturità sulla pagina Netflix ufficiale del titolo, lo spettacolo è classificato TV-MA in parte a causa di “sostanze”, quindi probabilmente nella serie c’è l’uso di droghe e alcol.

Ci sono scene spaventose in The Pentaverate?

La commedia è classificata TV-MA per violenza e suicidio, quindi potrebbe esserci violenza comica sullo schermo. Myers è noto per la sua commedia slapstick, quindi la violenza è probabilmente interpretata per ridere.

Il Pentaverato in uscita giovedì 5 maggio su Netflix.