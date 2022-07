“La gamma su questo ragazzo”: la pagina di Regé-Jean di “The Grey Man’s” rivela perché essere Chris Evans a questo punto è assolutamente “folle”

Guardando Pagina Regé-Jean dall’essere il Duca di Hastings a un duro Funzionario della CIA, gli spettatori hanno potuto assistere alle sue brillanti capacità di recitazione. Nel thriller recentemente pubblicato da Netflix L’uomo grigio, La pagina ritrae il funzionario della CIA nominato Denny Carmichele. Fa un patto con il suo alleato per riavere il bene più prezioso da un ex membro dell’agenzia. Lloyd Hansen ritratto da Chris Evans, gestisce quell’agenzia privata. A Lloyd non importa della legge e della tortura degli innocenti. È molto ambizioso.

In una recente intervista con IMDb, i membri del cast hanno risposto ad alcune domande scottanti e hanno rivelato i loro punti di vista. Le domande come quale la coreografia è più difficile, la coreografia di danza o di combattimento? Page e Jessica hanno delle piccole scene d’azione. E ne furono felici. Ma Page ammira Chris Evans per le sue scene d’azione più. Ecco perché.

Ecco perché Chris Evans è la star d’azione perfetta!

La star della serie Marvel Capitano Americae L’uomo grigio stella Lloyd Hansen; il talentuoso attore Chris Evans ritratta entrambi questi personaggi che sono di fronte in natura. In un’intervista, hanno posto questa domanda, “Cosa rende Chris Evans l’eroe d’azione perfetto?” E Regé-Jean Page ne svela il motivo. Disse subito “La portata su questo ragazzo”, e ha spiegato la sua affermazione.

Dice che Chris è, a questo punto, Il miglior cattivo di Hollywood (L’uomo grigio), e Chris è conosciuto come Il miglior eroe di Hollywood (Capitano America). Pertanto, il modo in cui Chris tiene “entrambi i titoli allo stesso tempo è pazzesco”, dice Pagina. Non solo Pagina ma anche Jessica e I fratelli Russo lodare Chris e le sue brillanti capacità di recitazione. Ha le conoscenze tecniche ed è molto efficiente anche sul set, secondo The Russo Brothers.

Quando l’hanno chiesto a Chris, ha detto che si fida dei creatori. Sanno cosa stanno facendo e quindi, quando fa il suo lavoro, è in grado di farlo più velocemente e con la massima precisione.

Gli spettatori dovrebbero essere felici anche se il loro attore preferito deve imparare a flirtare dal suo co-protagonista Ana de Armas. Chris Evans è un attore di straordinario talento. “Quello che faccio non può essere insegnato” disse Lloyd Hansen, e questo vale anche per Chris Evans. Condividi la tua opinione sul motivo per cui Chris è l’eroe d’azione perfetto?

