“La frase su cui continuavo a tornare…” Rian Johnson rivela i suoi segreti per realizzare film di successo come “Glass Onion” di Netflix

Siamo ancora una volta benedetti con una collaborazione tra Rian Johnson e Daniel Craig in un’ambientazione ovviamente misteriosa. Programma Netflix Cipolla Di Vetro sarà presto rilasciato. È confezionato con una trama misteriosa perfetta, personaggi intriganti e il preferito da tutti Benoit Blanc. Tuttavia, questa volta Rian Johnson ci sta portando lontano dalla tranquilla magione innevata di Harlan Thrombley su uno yacht su un’isola sulla spiaggia assolata.

Contrariamente al film del 2019 Coltelli fuori, Cipolla di vetro: un mistero scaccia via sarà più veloce, più vibrante e attirerà la tua attenzione per un soffio. Facendo quello che sa fare meglio, Rian Johnson ha incorporato anche in questo film i suoi schemi gialli. Tuttavia, è solo una parte del grande schema dello spettacolo Netflix Cipolla di vetro: un mistero scaccia via. Parlando con John DiLillo, Johnson parla del suo ingrediente magico quando si tratta di realizzare gialli di successo.

Rian Johnson su cosa rende speciale la serie Netflix Glass Onion

Non sarà poi così difficile chiamare lo scrittore e regista di Netflix Cipolla Di Vetro, l’Agatha Christie dei film, dato che molto di ciò che fa è ispirato dal suo lavoro. Durante la realizzazione di whodunnit, Johnson afferma che ci deve essere una preparazione adeguata e modi più creativi per arrivare alla parte in cui il pubblico inizia a mettere in discussione ogni singolo personaggio.

Ha elogiato Agatha Christie come sempre e si è relazionato a Benoit Blanc, una sua geniale invenzione. “La frase su cui continuavo a tornare è che è un ottovolante e non un cruciverba,” ha condiviso Rian Johnson, che è ciò che rende i suoi film un magico e misterioso blockbuster secondo. Invece di provare a creare un cruciverba, il Cipolla Di Vetro il regista ha sottolineato acutamente che c’era bisogno di personaggi a cui il pubblico si relaziona o per cui almeno fa il tifo.

Johnson ha ritenuto che questo fosse un elemento che manca alla maggior parte dei film di whodunnit. Inoltre, il regista ha collaborato con megastar come Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica, Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista per recitare nel suo capolavoro di whodunnit. Inoltre, il film sarà presentato in anteprima in sale selezionate prima della sua uscita globale su Netflix il 23 dicembre.

Sei entusiasta di vedere Benoit Blanc usare il suo ingegno impeccabile per risolvere un mistero in Glass Cipolla? Fatecelo sapere nei commenti in basso.

