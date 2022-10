La Florida dà fuoco a Yeezys del valore di $ 15.000, come protesta contro “Non il rapper più ricco” Kanye West

Il comportamento irregolare della leggenda dell’hip-hop Ye gli è costato un’enorme fortuna in meno di un mese. Proprio dai gradini d’oro della gloria, il rapper si è schiantato a terra. Il miliardario stilista Kanye West era una volta una figura influente nel settore, ma il suo incitamento all’odio ha cambiato tutto. Il suo più grande collaboratore ha tagliato i legami con lui, e anche i suoi fan hanno quasi abbandonato il rapper.

La cantante di Donda ha perso un affare da 1,5 miliardi di dollari in un solo giorno quando il produttore tedesco ha annullato la partnership. Il musicista è stato anche bloccato dai suoi social media dove le persone lo condannavano per le sue azioni. Nel frattempo, uno dei suoi ex fan della Florida ha dato fuoco a Yeezy per un valore di $ 15.000 come protesta contro il rapper.

Kanye West sembra perdere il suo fandom e la sua fortuna allo stesso tempo

In un recente post condiviso su Twitter, un uomo della Florida ha bruciato diverse paia di scarpe Yeezy per mostrare la sua disapprovazione per i commenti antisemiti di Ye. L’Occidente è stato inarrestabile e ha fatto continuamente osservazioni contro gli ebrei. E ora un fan ha deciso di prendere posizione contro il rapper per i suoi sproloqui.

Un uomo della Florida ha bruciato la sua collezione Yeezy di 40 paia per protestare contro i commenti antisemiti di Kanye pic.twitter.com/F1RJ4xV37N — Nice Kicks (@nicekicks) 27 ottobre 2022

Secondo WSVN, un ex fan di Ye, Danny Schiff, ha deciso di opporsi all’incitamento all’odio ebraico e di bruciarsi le scarpe. È stato anche affermato che il fan ha acquistato 40 paia di scarpe da Yeezy nel corso degli anni. Mentre ha osservato che le persone hanno libertà di parola, ma a persone come West non dovrebbe essere permesso di diffondere questo tipo di odio.

“Ho un po’ di sonno stanotte, ma quando mi sveglio vado a morte con 3 su GENTE EBREA”, pubblicato West su Twitter, che ha portato a molte polemiche.

Questa serie di discorsi di odio si è diffusa come un fuoco su Internet e molti personaggi famosi hanno rilasciato dichiarazioni contro il rapper. Le compagnie hanno interrotto le loro collaborazioni, i presentatori lo hanno lasciato e persino la sua ex moglie ha condannato il cantante di Donda.

L’incitamento all’odio non è mai accettabile o scusabile. Mi unisco alla comunità ebraica e chiedo che la terribile violenza e la retorica odiosa nei loro confronti cessino immediatamente. — Kim Kardashian (@KimKardashian) 24 ottobre 2022

Kim Kardashian ha recentemente pubblicato sul suo account Twitter che sostiene la comunità ebraica. E questo tipo di cose è intollerabile poiché i commenti controversi di Ye sono una scia senza fine.

Cosa ne pensi dell’ex proprietario di Yeezy che continua con dichiarazioni folli? Facci sapere le tue opinioni nella sezione commenti.

