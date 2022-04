La First Lady con Viola Davis è su Netflix? (Dove guardare in streaming)

Dopo diverse settimane in cui il pubblico ha aspettato molto l’uscita della serie, La First Lady ha ufficialmente debuttato il suo primo episodio all’inizio di questa settimana.

La serie drammatica interpretata dalle talentuose attrici Michelle Pfeiffer, Gillian Anderson e Viola Davis fa un tuffo nella vita delle ex First Ladies degli Stati Uniti d’America, Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt. La serie descrive tutti i trionfi e le battute d’arresto che queste figure storiche hanno dovuto affrontare, ma informa anche il pubblico del ritmo che ciascuno di loro ha fissato per quelli dopo di lei.

Senza dubbio, questa serie è quella di cui non vorrai perderti un solo episodio, motivo per cui siamo qui per dirti dove puoi sintonizzarti.

La First Lady è su Netflix?

In questo momento, La First Lady non è attualmente in streaming su Netflix.

Fortunatamente, ci sono molti altri titoli simili disponibili per divertirti. Regno, casa di Cartee La corona sono solo alcune delle tante serie che si concentrano sugli alti e bassi che derivano dalla politica. Tuttavia, se ti aspettavi di guardare qualcosa che ruota davvero attorno alla vita di un ex First, allora il documentario del 2020 di Michelle Obama, Diventare è il sostituto perfetto per te.

Se dopo aver dato un’occhiata a tutti questi fantastici titoli Netflix hai ancora voglia di guardare Il primo ragazzoy, non preoccuparti. Ti abbiamo coperto. Continua a leggere per scoprire dove puoi trasmettere in streaming gli episodi della serie 2022.

Dove vedere in streaming La First Lady

Il servizio di streaming Showtime è la sede di La First Lady. Dopo l’abbonamento, ogni domenica potrai accedere a nuovissimi episodi della serie sul sito.

Guarda il trailer ufficiale di Showtime per la loro nuova serie originale qui.

Oltre a Showtime, questo titolo è disponibile per la visione anche su fuboTV, Amazon Prime Video e Hulu, purché tu aggiunga l’estensione Showtime al tuo account.

Al momento, le piattaforme di cui sopra sono le uniche opzioni per gli spettatori. Si spera che questo cambi in futuro. Fino ad allora, assicurati di catturare La First Lady in streaming proprio ora su Showtime. Oppure, vai su Netflix per scoprire tutto sull’educazione di Michelle Obama e sulla sua ascesa alla chiamata.