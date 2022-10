La fidanzata americana incontra l’amante certificato mentre Taylor Swift e Drake uniscono le forze contro i nemici di lunga data Kanye West e Kim Kardashian

Kanye West e Kim Kardashian sono stati al centro delle controversie di Hollywood per decenni. Sin dalla loro rottura, seguita dal coinvolgimento del comico di SNL Pete Davidson e di altre varie parti, sono sempre stati nel pantano del caos più completo. Nel corso del tempo, la coppia separata ha raccolto più nemici che mai. Di recente, due grandi nomi del settore si sono uniti per mano, attaccandoli ancora una volta, ma questa volta con uno stile unico.

Nessuno qui è a conoscenza del buon antico manzo tra Taylor e Kanye. Se ripercorriamo la storia, la più grande controversia del 2009 deve essere quella di West e del cantante Pop. Riaccendendo di nuovo la scintilla, Swift è pronta per lavorare al suo prossimo progetto con Drake, che è quello di avere un attacco diretto alla (ex) famiglia Kanye.

Taylor Swift e Drake si alleano per un attacco diretto ai loro nemici comuni, Kanye West e Kim

Secondo notizie pubblicate di recente, il cantante degli Shake it Off Taylor ha collaborato con il rapper e cantante Drake per riportare in vita una collaborazione secolare che non aveva raggiunto le nostre orecchie. Cinque anni fa, mentre lavoravano insieme al loro primo progetto in assoluto chiamato Reputation, i cantanti avevano lasciato alcune cose in sospeso. Il motivo per cui la canzone non vedeva la luce del giorno era che si credeva che fosse troppo diretta verso i loro nemici comuni, Kim e Kanye in quel momento.

Passando rapidamente al 2022, le situazioni rimangono le stesse. Invece di fare ammenda, le cose sono diventate più tese che mai. Taylor e Drake rielaborano la canzone abbandonata e la riportano in vita con la loro straordinaria voce. Come sarà la canzone e come influenzerà gli ex miliardari sono cose che dovremo aspettare e guardare mentre la situazione si evolve.

Tenendo da parte la storia di Kim e Kanye, la Swift è fermamente determinata a ri-registrare i suoi altri album precedenti che non hanno superato il taglio. Questo è anche un affronto per il suo manager Scooter Braun, che pensava che la conoscenza di Swift avesse riacquistato i diritti del catalogo, un problema a cui Kanye ha recentemente fatto riferimento su Instagram.

Sei entusiasta del revival del brano inedito? Quali sono le tue aspettative da esso?

