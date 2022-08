La famosa mamma del diacono Phillippe ha spinto affinché fosse scritturato in Never Have I Ever

Secondo quanto riferito, l’attore Deacon Phillippe è stato scelto per la terza stagione di Never Have I Ever dopo una chiamata tra la madre Reese Witherspoon e gli showrunner.

Tra i personaggi principali, cameo e narratori, Never Have I Ever mette in mostra probabilmente uno dei migliori casting per qualsiasi serie per adulti in streaming su Netflix.

Tuttavia, la terza stagione recentemente rilasciata ci introduce a diversi nuovi personaggi tra cui Parker, un caro amico del nuovo interesse amoroso Nirdesh “Des” e interpretato dall’astro nascente Deacon Phillippe.

In un recente evento sul tappeto rosso per la serie, l’eccezionale co-creatrice e showrunner di Never Have I Ever, Mindy Kaling, ha effettivamente rivelato che è stata la madre di Deacon, la famosa attrice Reese Witherspoon, che inizialmente ha spinto Kaling a sceglierlo nella terza stagione.

Come il diacono Phillippe è stato scelto in Never Have I Ever

Ci sono alcune nuove aggiunte al cast di Never Have I Ever nella stagione 3, ma nessuno probabilmente ha più valore di nome di Deacon Phillippe, figlio di Reese Witherspoon e Ryan Phillippe.

Come riportato da Variety, la showrunner Mindy Kaling ha rivelato che “ha scelto Phillippe dopo che il suo caro amico Witherspoon le ha detto che aveva un interesse per la recitazione”.

“Stavamo interrompendo la stagione e c’era questo ruolo che sembrava perfetto per Deacon. Ovviamente è così talentuoso e ha un bell’aspetto, e abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico ed era entusiasta di venire a farlo. È solo un ragazzo così ben educato. È così talentuoso, è così divertente e si adatta perfettamente al cast. Il cast e la troupe lo adoravano ed è stato speciale averlo”. – Mindy Kaling, tramite Varietà.

Kaling ha osservato che “è un ragazzo così umile e vuole solo imparare ed è stato cresciuto da due attori di grande successo. [so] non è diffidente o altro” aggiungendo come “È appena arrivato con questa mente aperta ed era eccitato”.

La collega showrunner Lang Fisher ha anche ammesso di essere rimasta immediatamente colpita dal giovane attore dopo la sua prima lettura al tavolo.

“Era fantastico e noi dicevamo ‘Vieni a bordo!’ Questa è la prima cosa che ha fatto, ma era un tale professionista. È stato appena cresciuto come un giovane meraviglioso. È venuto sul set davvero preparato e ha fatto un ottimo lavoro”. – Lang Fisher, tramite Variety.

Il padre di Deacon, Ryan Phillippe, ha reagito alla grande svolta di suo figlio nella terza stagione di Never Have I Ever dicendo a Extra TV: “È davvero eccitante. Essere un genitore è così gratificante vederlo a questo punto della sua vita in cui sta per lanciare la sua carriera musicale e sta recitando un po’ e andando al college. È davvero molto divertente”.

Kaling suggerisce di volere che Ava Phillippe si unisca a un altro progetto

In un’intervista con Extra TV, Kaling ha condiviso come le piacerebbe lavorare con la sorella di Deacon, Ava Phillippe, su un progetto imminente.

Mentre parlava dell’esperienza di lavorare con Deacon, Kaling ha detto: “È così divertente, così talentuoso… È ovviamente, tipo, molto bello, e ci siamo divertiti molto con lui sul set, ed è come sua madre dove, dopo aver finito, mi ha mandato un biglietto scritto a mano, ringraziandomi per essere stato sul set…”

“Potresti semplicemente dire che Reese è sua madre… Sei proprio come, ‘Oh, sei una brava persona… Non riesco a immaginare che nessuno dica una cosa negativa su di te… Tu sei una di quelle.'” – Mindy Kaling, tramite Extra TV.

Lo showrunner ha poi aggiunto come “Lui e sua sorella sono entrambi così… E quindi è stato semplicemente fantastico averlo sul set ed era davvero carino”.

Curiosa del commento, Katie Krause di Extra TV avrebbe continuato chiedendo “Hai menzionato sua sorella, quindi sono solo curiosa. L’hai messo in “Non l’ho mai fatto”. Potresti mettere Ava in “Legally Blonde 3″?”

Kaling ha risposto con il suo solito [deserved] spavalda, “Ascolta, penso di poter fare qualsiasi cosa, e se è qualcosa che voleva fare, che gioia averla in questo.”

Incrociando le dita possiamo vedere di nuovo sullo schermo una connessione Kaling-Phillippe in un progetto futuro.

La stagione 3 di Never Have I Ever è ora in streaming su Netflix.

