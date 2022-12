La famiglia Addams è vampiri? Discussione sui personaggi di mercoledì

Dopo mesi di attesa, l’attesa è finalmente finita e il pubblico può affondare i denti nella serie goth di Netflix mercoledì. Uno spin-off del franchise della famiglia Addams, lo spettacolo si concentra su Wednesday Addams, la lunatica figlia gotica di Morticia e Gomez. Ma i vampiri della famiglia Addams sono? O qualcosa di molto peggio?

Creata negli anni ’30 dal fumettista americano Charles Addams, la famiglia Addams è composta da sei membri principali. Marito e moglie Gomez e Morticia Addams si prendono cura dei loro figli Wednesday e Pugsley. La famiglia condivide la residenza con lo zio Fester e il maggiordomo Lurch. Hanno anche una mano decapitata da compagnia conosciuta come Thing.

Chiaramente una famiglia particolare, è un regista che Tim Burton ha fatto suo nella serie Netflix mercoledì.

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

La famiglia Addams è vampiri?

No, nessuno dei membri della famiglia Addams è un vampiro. Fin dalla loro creazione, la famiglia è sempre stata considerata umana. Indubbiamente strano per tutte le definizioni, ogni membro possiede le proprie stranezze.

Tuttavia, la rivisitazione di Netflix aggiunge un elemento soprannaturale al mix. Modificando leggermente le loro radici, la serie del mercoledì aggiunge un’origine stregata alla famiglia.

Durante lo spettacolo, il mercoledì è soggetto a visioni violente di eventi passati o presenti. Tenta di trovare risposte e in seguito viene rivelato da sua madre che provengono da una lunga stirpe di sensitivi e streghe.

È interessante notare che molteplici ritratti della famiglia nel corso degli anni hanno indotto i fan a chiedersi costantemente se i membri della famiglia Addams possano essere considerati umani a causa delle loro stranezze al limite delle capacità ultraterrene e della loro genuina stranezza.

Nonostante la loro natura bizzarra e oscura, la Famiglia Addams sono personaggi umani che riflettono un completo rifiuto delle norme sociali tradizionali, optando invece per abbracciare i loro lati contorti.

Mercoledì © Netflix

Non tutti i membri sono umani

Una delle uniche eccezioni al condizionamento umano è il personaggio Thing. Una mano mozzata che si muove su tutte le dita e sul pollice per muoversi, Cosa forse una volta era umana – o almeno parte di essa – in un’altra vita, ma sicuramente non lo è adesso.

Nella serie Netflix, Wednesday descrive la mano come uno dei grandi misteri della Famiglia Addams. La cosa accompagna mercoledì mentre sopporta il suo nuovo collegio Nevermore Academy, una scuola per emarginati. Proprio come i precedenti membri della sua famiglia, mercoledì deve frequentare la scuola per ottenere di più dalla sua istruzione.

Tuttavia, un mostro inizia ad attaccare le persone intorno alla scuola e il mistero attira l’attenzione del personaggio titolare, dando il via alla serie di otto episodi. Con l’aiuto delle sue visioni caotiche e di alcuni improbabili amici, Wednesday lavora per fermare il mostro e andare a fondo degli attacchi.

Mercoledì. Cosa nell’episodio 108 di mercoledì. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

