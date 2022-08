La fama di “Stranger Things” Sadie Sink trova un nuovo motivo per festeggiare, dopo gli MTV Video Music Awards 2022

Essere un icona della gioventù porta molte responsabilità. Il proprio lavoro colpisce le menti degli spettatori con un’intensità oltre la loro immaginazione. Tuttavia, ci sono molti giovani attori che hanno un grande impatto positivo sui loro fan. Gli spettatori amano ampiamente il Cose più strane fama Sadi Lavello e lei ha un grande fandom. Suo il fandom potrebbe non andare bene subito dopo l’annuncio dei vincitori a gli MTV Video Music Awards, 2022. quello di Taylor Swift Tutto troppo bene con Sadie Sink ha ottenuto più nomination ai VMA. E il vincitore gli annunci tremarono gli ammiratori.

Fin troppo bene: il cortometraggio è un dramma romantico Quello Taylor Swift ha scritto e diretto dopo aver registrato di nuovo la sua canzone. Questa seconda versione è protagonista Sadie Sink, Dylan O’Brien e se stessa, che è stato presentato in anteprima 12 novembre. Superando le prestazioni nelle classifiche del brano del 2012, Fin troppo bene (versione da 10 minuti) è stato incontrato successo commerciale internazionale, in testa alle classifiche in vari paesi. Ha rotto il Guinness dei primati per la canzone più lunga mai per raggiungere il numero uno sulla Billboard Hot 100. Le recensioni hanno lodato il “epico” canzone artigianale della versione di 10 minuti e l’ha soprannominata un momento clou della carriera per Swift, classificandosi in vari elenchi di fine anno delle migliori canzoni del 2021. Questo cortometraggio ha fornito Sadi Lavello anche un’altra rappresentazione creativa. Ora, il fandom ha ricevuto un altro motivo per festeggiare Sadie insieme a questi risultati.

Tutto va troppo bene per il fandom di Sadie Sink

Insieme agli artisti come Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, e molti altri, Taylor Swift si è anche assicurato più nomination al MTV Video Music Awards, 2022. Suo Tutto troppo bene, la (versione da 10 minuti) ricevuto premi. Taylor ha ricevuto il Premio per il miglior video di lunga durata per Tutto troppo bene. Insieme a questo, Swift ha portato a casa il premio per Video dell’anno per lo stesso video.

Questo è uno dei maggiori conquiste sia per il cantante che per l’attore. Abbiamo visto Sadie combattere con poteri soprannaturali nello show preferito dai fan di Netflix Original, Cose più strane. Il suo personaggio nello show era estremamente intrigante, il che l’ha resa tale adorabile tra i giovani.

Ora, come l’abbiamo vista recitare in un cortometraggio con Taylor Swift, i suoi fan non possono semplicemente mantenere la calma, il che è del tutto comprensibile. L’hai vista in questo bellissimo cortometraggio? Guarda il deliziosa unione di due artisti in All Too Well, qui, e condividi le tue opinioni con noi nella casella dei commenti.

