La fama di “Stranger Things” Jamie Campbell Bower rivela che avrebbe dovuto interpretare un ruolo fondamentale in Twilight per il quale persino Henry Cavill era uno dei preferiti

Jamie Campbell Bower è senza dubbio uno dei migliori cattivi dei tempi moderni, avendo lavorato in numerosi fenomeni della cultura pop sin dalla giovane età. In effetti, proprio come i suoi co-protagonisti più giovani Cose più strane, l’attore è anche noto per essere super impegnato nei suoi ruoli. In effetti, ha anche interpretato l’antagonista nel Crepuscolo serie. Ma puoi immaginarlo lottare per il lato buono?

Prima che Campbell rendesse vivo il malvagio aspetto mostruoso di Vecna ​​attraverso una trasformazione di otto ore nella serie di fantascienza di Netflix, ha anche interpretato il malvagio vampiro dai capelli bianchi Caius nel Crepuscolo film della saga. Tuttavia, in realtà era un contendente per un’altra celebrità di serie A per un ruolo fondamentale in Crepuscolo.

Twilight: una storia di Jamie Campbell Bower contro Henry Cavill

Parlando delle sue opportunità passate, Jamie Campbell ha parlato di Bower Crepuscolo in un podcast, “Erano tipo ‘la dedizione che Jamie porta ai suoi ruoli, saremmo interessati a vederlo’ e tutto questo e tutto questo”. Ha parlato dei creatori di Twilight che volevano sceglierlo come Edward Cullen. Sfortunatamente, non è mai riuscito a partecipare all’audizione.

Le date dell’audizione si sono scontrate con il suo musical di Tim Burton Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street. Nel film di Tim Burton, ha avuto un ruolo importante come Anthony al fianco di Johhny Depp e Helena Bonham Carter. Vale la pena ricordare che il film musicale/horror del 2007 ha vinto molte nomination e ha persino vinto un Oscar. Quindi mancare all’audizione di Twilight non si è rivelato poi così male per Bower. Inoltre, non era la prima scelta per il Crepuscolo autore.

La prima scelta per il Crepuscolo la scrittrice Stephanie Meyer era Henry Cavill. In effetti, Henry ha ammesso che l’autore ha creato Edward mantenendo il Superuomo in mente l’aspetto dell’attore. Tuttavia, quando il libro doveva trasformarsi in un film, non ha fatto il montaggio finale poiché Edward è mostrato essere un vampiro che va al liceo, ed Henry era un po’ vecchio per adattarsi al ruolo.

Così, il ruolo di Edward Cullen alla fine è andato a Robert Pattinson. Il resto è storia. Edward ha trovato la sua svolta nella carriera in questo film. Mentre Henry e Jamie hanno trovato i loro progetti di successo. In effetti, se Bower continua a essere un genio del male, potrebbe diventare uno dei più grandi cattivi di tutti i tempi. Lo vedremo anche tornare come Vecna ​​per il Cose più strane ultima stagione.

Il post “Stranger Things” Fame Jamie Campbell Bower rivela che avrebbe dovuto interpretare un ruolo fondamentale in Twilight per il quale persino Henry Cavill era uno dei preferiti è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.