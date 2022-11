La duchessa del Sussex come prossimo presidente americano? I sostenitori la mettono ai primi posti mentre Meghan Markle osserva la Casa Bianca

Rendi di nuovo grande l’America con Meghan Markle? L’attrice potrebbe essersi trasferita nel Regno Unito dopo il matrimonio con il principe Harry, ma rimane ancora cittadina americana. La forte femminista ha lasciato la sua carriera secondo le regole reali per avere un matrimonio sontuoso e per diventare la duchessa del Sussex.

Ma questo non è andato come previsto. Il Abiti l’attrice ha lottato per integrarsi con la cultura britannica e la famiglia reale. È cresciuta diventando una persona indipendente che ha sempre predicato sulla parità di diritti per le donne e la comunità LGBTQ+. Questi praticamente costituiscono le qualità di un potenziale politico. Potrebbe candidarsi alla Casa Bianca per il 2024, ma lo farà?

Meghan Markle correrà contro Donald Trump?

Meghan Markle ha chiesto privacy dopo la sua separazione dalla famiglia reale. Ora vuole tornare alla ribalta e dirigersi alla Casa Bianca. Secondo una fonte, la duchessa viene addestrata da esperti per prepararsi al passo successivo. Un sondaggio su Express.co.uk ha rivelato che la maggior parte dei candidati democratici crede che sarebbe una candidata ideale. Il Manuale dei datari l’attrice ha superato i risultati del sondaggio con una percentuale del 27%, ottenendo il favore di 525 elettori su 1500. Questo è stato seguito dal 25% per Kamala Harris, mentre Hillary Clinton e Alexandria Ocasio-Cortez hanno condiviso la terza posizione. Una cosa è chiara: i Democratici vogliono che il loro prossimo candidato sia una donna. Patrick Basham, direttore del Democracy Institute, ha dichiarato: “Abbiamo confermato che la maggior parte dei democratici vuole una donna e probabilmente chiederà una candidata donna la prossima volta”.

Basham crede che Markle abbia un buon potenziale e che possa essere presa sotto ala se decide. In quel caso, potrebbe vedersi in piedi contro il 45° presidente d’America, Donald Trump. I due si sono già sbattuti la testa l’uno contro l’altro. Con la duchessa del Sussex che lo chiamava divisivo e misogino, e Trump che batte le mani definendola cattiva.

Meghan Markle è nota per aver mantenuto la sua posizione ed è stata un’appassionata sostenitrice della parità di diritti. Ora che è di nuovo libera di lavorare, i Democratici non vedono l’ora di vedere il loro candidato.

Saresti a favore di Markle come candidato? Fateci sapere nei commenti.

