La donna single ubriaca è su Netflix? (Dove guardare)

Una sola donna ubriaca debutterà il 20 gennaio e la gente non può smettere di parlare della nuova serie commedia drammatica. Dopo aver visto il trailer, sembra che la serie televisiva abbia i suoi momenti comici, ma ci saranno anche scene piuttosto emotive e che potrebbero colpire a casa per alcune persone.

Lo spettacolo segue Samantha Fink, un’alcolizzata di 20 anni che è costretta a trasferirsi con la madre prepotente dopo un imbarazzante sfogo pubblico in una società di media di New York. Una volta che Samantha si trasferisce, intraprende un percorso per diventare una persona migliore, ma si rende presto conto che la vita a volte lancerà le palle curve.

Una sola donna ubriaca è stato creato da Simone Finch. Sofia Black-D’Elia, Ally Sheedy, Rebecca Henderson, Sasha Compère, Lily Mae Harrington e Garrick Bernard recitano nella serie.

Allora, dove puoi trasmettere in streaming la serie commedia drammatica? È disponibile per la visione su Netflix? Ecco dove puoi guardare Una sola donna ubriaca proprio sotto.

Dove guardare single ubriaca femminile

Purtroppo, non troverai questo titolo su Netflix. Lo spettacolo andrà in onda su Freeform il 20 gennaio alle 22:00 ET/21:00 CT. Puoi aspettarti che nuovi episodi vadano in onda ogni giovedì in futuro.

I nuovi episodi saranno anche disponibili per lo streaming su Hulu il giorno dopo la messa in onda. Per guardare i nuovi episodi su Hulu, devi avere un abbonamento.

Se non riesci a guardare la serie commedia drammatica, ti suggeriamo di sfogliare l’infinito catalogo di Netflix. Lo streamer ha tonnellate di contenuti simili. Dovresti dare un’occhiata alla serie originale Netflix Domestica e Piuttosto in gamba. Entrambi questi programmi TV sono divertenti da guardare e pensiamo che ti piaceranno.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale qui sotto!

starai a guardare? Una sola donna ubriaca quando debutterà il 20 gennaio?