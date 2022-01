La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra: data di uscita di Netflix, cast, trailer, sinossi e altro

Il titolo del programma televisivo più lungo di Netflix, La donna nella casa dall’altra parte della strada di Kristen Bell dalla ragazza alla finestra, un ibrido psicologico di Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf. Abbiamo sentito parlare di The Woman in the Window o The Girl on the Train, ma questa è una nuovissima serie TV limitata di Netflix. È il prossimo spettacolo thriller commedia dark americano, in anteprima nel 2022.

Data di uscita di The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window sarà presentato in anteprima 28 gennaio 2022, esclusivamente su Netflix. La serie televisiva limitata ha un tema di thriller commedia oscura con otto episodi, descrive come un, “Oscuramente comico, intriso di vino, taglio satirico del thriller psicologico che ti farà indovinare chi, cosa, dove, perché e come diavolo?! fino alla fine.”

La serie si sviluppa attorno a una donna di nome Anna, interpretata da Kristen Bell, che vive nel comfort della sua casa. Anna ha il cuore spezzato, beve vino e guarda il mondo che passa. Non ha alcun legame con il mondo esterno. Ma i suoi giorni di conforto sono finiti quando assiste a un omicidio, o crede che una donna sia stata uccisa dall’altra parte della strada.

Kristen Bell perde la testa nei panni di Anna nel primo trailer di “The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window” di Netflix. Guarda l’anteprima qui. https://t.co/zsKnxRsX8C — TV Insider (@TVInsider) 8 dicembre 2021

Chi sono tutti nello spettacolo?

La protagonista della serie è Anna, interpretata da Kristen Bell. Altri cast di supporto includono Tom Riley come Neil, Mary Holland come Sloane, Shelley Hennig come Lisa, Christina Anthony come Detective Lane, Samsara Yett come Emma, ​​Cameron Britton come Buell, Benjamin Levy Aguilar come Rex e Michael Ealy come Douglas.

Trailer e cosa aspettarsi dallo spettacolo

La trama della serie si sviluppa attorno ad Anna che ha una vita monotona, ogni giorno è uguale per lei. Si siede sempre vicino alla finestra con un bicchiere di vino e osserva il suo quartiere. Tutti si stanno muovendo, senza di lei. Un giorno, assiste a un raccapricciante omicidio dall’altra parte della strada. O lei?

Bell è nel settore da un po’ di tempo. Ma la pandemia è stato un momento difficile per tutti e per Bell. Ma spiega quanto il supporto dei fan l’ha aiutata ad affrontare la pandemia. Secondo Romper, Bell spiega, “Ricevere una mail da parte dei fan che dice: ‘Ero in un periodo davvero buio considerando alcune cose terribili, ho osservato il modo in cui Veronica Mars ha gestito i problemi e mi ha dato un po’ di forza’ – questo per me è più significativo di qualsiasi altra cosa. L’ho messo lì con l’avere figli. Quando sarò sul letto di morte, questa è una delle cose a cui penserò. Non c’è modo di descrivere quanto sarà importante per me per il resto della mia vita”.

LEGGI ANCHE: Quando uscirà Dead to Me stagione 3 su Netflix? Data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro

Il post The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window – Netflix Data di uscita, cast, trailer, sinossi e altro è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.