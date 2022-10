La docuserie sul calcio “FIFA Uncovered” in arrivo su Netflix a novembre 2022

Giusto in tempo per la Coppa del Mondo del Qatar 2022, Netflix pubblica una nuovissima docuserie sportiva incentrata sulla FIFA e sulla storia controversa dell’organizzazione. In arrivo su Netflix a novembre 2022, FIFA Scoperta sarà una rivelazione per gli appassionati di calcio/calcio di tutto il mondo.

Netflix ha pubblicato una serie di documentari negli ultimi anni che cercano di esporre organizzazioni e aziende di alto profilo. Esempi recenti includono la serie di documentari Boeing, The Social Dilemma che esamina importanti società di social media e la serie Dirty Money di Alex Gibney. Altri documentari che Netflix ha in programma nel novembre 2022 includono Killer Sally, Ancient Apocalypse e State of Alabama vs. Brittany Smith.

Questo nuovo documentario sarà affiancato a una serie di altri progetti di documentari sportivi per i quali Netflix ha pubblicato un trailer. Abbiamo un’anteprima di tutti i principali documentari sportivi in ​​arrivo su Netflix nei prossimi anni qui.

Cos’è FIFA Scoperta?

Il logline ufficiale di FIFA Uncovered da Netflix è:

Dalle lotte di potere alla politica globale, un’esplorazione della FIFA rivela la storia a scacchi dell’organizzazione e cosa serve per ospitare una coppa del mondo.

Dalla sinossi, possiamo fare alcune ipotesi plausibili su ciò che tratteranno le docuserie.

Nel corso dei decenni, il controllo della FIFA ha visto molte lotte di potere interne ed esterne tra alcune delle figure più influenti dello sport. Da Joao Havelange e Lennart Johansson a Sepp Blatter e Michael Platini, alcuni degli uomini più potenti del calcio sono stati l’epicentro di accuse di corruzione.

È grazie a queste accuse, che ha portato varie federazioni calcistiche in tutto il mondo, e soprattutto i fan, a mettere in discussione il processo decisionale dietro l’assegnazione di coppe del mondo a nazioni specifiche. I due esempi più recenti sono la Coppa del Mondo in Russia del 2018 e la Coppa del Mondo in Qatar del 2022.

La decisione di premiare il Qatar come sede della Coppa del Mondo è stata pesantemente esaminata in tutto il mondo. Questo perché al momento in cui la FIFA ha assegnato al Qatar la sede della Coppa del Mondo 2022, la piccola nazione aveva poche infrastrutture per ospitare un torneo di calcio di queste dimensioni. Per non parlare del fatto che, essendo una nazione mediorientale, il caldo estivo è estremo, motivo per cui il torneo è stato spostato dall’estate all’autunno/inverno. Le controversie logistiche e infrastrutturali si aggiungono anche alle accuse di corruzione nello sport.

La maggior parte dell’ultimo decennio ha visto il Qatar spendere una cifra sbalorditiva di denaro per costruire le infrastrutture necessarie per ospitare una coppa del mondo, che include stadi, strutture per l’allenamento, hotel e una città completamente nuova. Solo per il mondiale.

L’entità del lavoro svolto in Qatar ha anche portato a una questione di diritti umani a causa del presunto numero di morti di lavoratori migranti da quando la nazione ha vinto la coppa del mondo.

Se sei interessato a saperne di più sulla storia della Coppa del Mondo del Qatar 2022, c’è un eccellente podcast di Men in Blazers su Crooked.com da cui imparare.

Ho lavorato a una serie con @rogbennett su tutti i modi in cui la Coppa del Mondo 2022 in FIFA è un disastro. La corruzione. Il loro primato sui diritti umani. Il trattamento dei lavoratori migranti. Ascoltalo: https://t.co/j9yA3rTyts — Tommy Vietor (@TVietor08) 15 ottobre 2022

Quando è FIFA Scoperta in arrivo su Netflix?

Possiamo confermare che Fifa Uncovered uscirà su Netflix su mercoledì 9 novembre 2022. Giusto in tempo per l’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar.

Qual è il conteggio degli episodi?

Al momento in cui scrivo, il conteggio degli episodi non è stato rivelato. Non ci aspettiamo che il conteggio degli episodi superi oltre i 6 episodi.

Guarderai FIFA Uncovered su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!