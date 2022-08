La docuserie sportiva è Welcome to Wrexham su Netflix?

Le docuserie sportive Benvenuto a Wrexham presenta alcuni fan appassionati, avvincenti azioni sportive e celebrità famose, rendendolo un evento imperdibile che i fan non vorranno perdere.

Ryan Reynolds si è fatto un nome sul grande schermo recitando in diversi film di successo, tra cui il popolare Piscina morta film. Sul piccolo schermo, Rob McElhenney ha avuto un impatto nel genere della commedia con le sue serie C’è sempre il sole a Filadelfia e Mitica ricerca. Ora le due centrali stanno unendo le forze per Benvenuto a Wrexham.

La serie di documentari racconta l’acquisto delle due stelle e gli sforzi per aiutare a far rivivere la squadra di calcio professionistica gallese Wrexham AFC Sebbene non abbiano esperienza, la loro spinta per avere successo e portare il cambiamento nella comunità di Wrexham è eguagliata solo dalla forte passione del tifosi della squadra, lasciando agli spettatori un’esperienza indimenticabile. Ma il titolo ispiratore è una delle tante opzioni disponibili su Netflix?

Welcome to Wrexham è disponibile su Netflix?

Non si può negare che la serie di documentari sportivi sarebbe un’esperienza divertente dall’inizio alla fine, e gli abbonati si troverebbero di fronte a una prova coinvolgente se potessero essere tra i privilegiati ad avere accesso a guardarla. Sfortunatamente, ciò non può accadere perché Benvenuto a Wrexham non è disponibile su Netflix.

Mentre i suoi sfortunati abbonati perderanno le imprese calcistiche di Reynolds e McElhenney, ci sono molte altre opzioni eccezionali su Netflix. I titoli di documentari sportivi incredibilmente avvincenti pronti per lo streaming ora includono Formula 1: guida per sopravvivere, atleta A e Sunderland ‘Finché non muoio.

Dove puoi guardare Benvenuti a Wrexham

Benvenuto a Wrexham debutterà con le sue prime due voci su FX il 24 agosto 2022. Gli episodi saranno quindi trasmessi in streaming il giorno successivo su Hulu.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: