La docuserie Netflix GameStop arriva a settembre 2022

Il 2021 è stato un anno selvaggio per il mercato azionario e GameStop è stata una delle tante storie più grandi. La breve stretta sul travagliato rivenditore di giochi ha portato alla nascita di una nuova sottocultura e il primo progetto di Netflix che copre il fenomeno arriva a settembre 2022.

In arrivo il 28 settembre, la serie di docu di Story Syndicate esamina gli strati di intrighi, dal potere sovraccaricato delle comunità digitali alla ludicizzazione del trading resa prolifica durante la short squeeze di GameStop.

Story Syndicate ha prodotto diversi documentari per Netflix, tra cui Convergenza: il coraggio in una crisi, I dossier dell’innocenzae il premio Oscar Icaro e Cos’è successo, signorina Simone?.

Ecco come Netflix descrive il titolo:

“Questa divertente serie di documentari segue un gruppo di disadattati millenari che si sono uniti online per salvare il loro amato GameStop dalle grinfie dei pezzi grossi di Wall Street, in una storia virale di David contro Golia per il 21° secolo”.

I produttori esecutivi del progetto includono Anthony Galloway, Daniel Rosen, Jon Bardin, Dan Cogan, Julie Gaither e Liz Garbus. Amy Hobby produce.

Netflix non ha ancora rilasciato un trailer per le nuove docuserie, ma ci hanno fornito quattro prime immagini.

Non dimenticare che questo non è l’unico progetto GameStop che Netflix ha in cantiere. Annunciato nel febbraio 2021, Noah Centineo reciterà in un lungometraggio in stock. A quel tempo, Mark Boal era in trattative per scrivere il film.

Mangia i ricchi: la saga di GameStop è uno dei 14 documentari e docuserie originali Netflix che arriveranno nel corso del mese. Altri titoli attesi includono il nuovo spinoff to Tavola dello chef che si concentrerà su Pizza, il documentario di Georgie Stone, un documentario sulla rapina a Hollywood Il vero anello Bling, e l’ultima entrata Non detto volume 2

Netflix non è l’unico a salire sul carro della storia di GameStop. Neon ha pubblicato il documentario di 94 minuti Gamestop: L’ascesa dei giocatori a recensioni ampiamente positive all’inizio di quest’anno. Vice ha pubblicato un documentario con la società chiamata La Grande Spremitura. La MGM sta anche cercando di entrare in azione, acquistando i diritti per una proposta di libro chiamata GameStop, Reddit e Wall Street. HBO Max ha anche pubblicato una docuserie all’inizio del 2022.

Non vedi l’ora di guardare Mangia i ricchi: la saga di GameStop su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.