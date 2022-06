La dichiarazione d’amore per la sua vita di Millie Bobby Brown mostra che non esce con nessuno

L’amore è nell’aria per Millie Bobby Brown dopo The Cose più strane star ha dichiarato il suo amore per il suo fidanzato, Jake Bongiovi. Nella didascalia di un post su Instagram pieno di PDA ha scritto “alexa play love of my life by harry styles”. Nel caso in cui i fan si chiedessero se Millie Bobby Brown uscisse con qualcuno, l’ha chiarito.

L’immagine cattura Brown, 18 anni, e Bongiovi, 20, bloccati in un bacio appassionato sugli spalti, con le braccia del suo ragazzo strette intorno alla sua vita.

La foto della coppia innamorata è stata scattata al concerto di Harry Styles a Londra domenica (19 giugno). Il duo ha partecipato allo spettacolo insieme a Brown’s Cose più strane co-protagonista, Noah Schnapp. Inoltre, un’altra immagine della coppia in un tenero abbraccio al concerto è l’attuale immagine del profilo di Bongiovi su Instagram.

Millie e Jake si frequentano da quasi un anno, diventando ufficiali di Insta nel novembre 2021. Hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso ai premi BAFTA quest’anno in ensemble coordinati di cravatte nere.

La giovane coppia è aperta sulla loro relazione sui social media, condividendo spesso spettacoli romantici su Instagram e taggandosi a vicenda per la gioia dei 52 milioni di follower di Brown.

Chi è Jake Bongiovi?

Millie Bobby Brown non esce con nessuno, ma con il figlio di una rockstar. Il ventenne è figlio del famoso frontman dei Bon Jovi, Jon Bon Jovi, e di sua moglie, Dorothea. Ha tre fratelli, la sorella maggiore, Stephanie, il fratello maggiore, Jesse, e il fratello minore, Romeo.

Jake frequenta la Syracuse University di Syracuse, New York, dove intende ottenere un dottorato. Si è etichettato come attore sul suo profilo Instagram, anche se non ha ancora crediti di recitazione. Di recente ha sfilato per la casa di moda italiana, Versace.

Inoltre, anche il giovane Bongiovi è politicamente consapevole. Nel novembre 2018, Jake ha condiviso un video sul suo Instagram di se stesso in una conversazione con l’ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti e senatore Cory Booker, definendolo una “ispirazione”.

Ecco altre istantanee carine della relazione tra Millie e Jake

Brown e Bongiovi hanno un amore condiviso per Styles’ – Jake ha sottotitolato un post IG del 23 maggio 2022 con la canzone ‘Late Night Talking‘ dall’ultima uscita di Harry Styles.

Millie ha condiviso l’adorabile soprannome che ha per il suo ragazzo – “Schroobie noobie” – quando ha augurato a Jake un buon compleanno il 7 maggio 2022. Il resto della didascalia recita: “Buon compleanno piccola, non vedo l’ora di volare sulla luna e ritorno con te!”

La coppia era Barbie e Ken per il 18° compleanno di Millie il 19 febbraio 2022. “Hey ken!” Millie ha sottotitolato il post sfacciato.

