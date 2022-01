La data e l’ora di uscita della stagione 2 di Dragon’s Blood sono state confermate dopo il ritardo

Il primo “Libro” dell’anime originale di Netflix “Dota: Dragon’s Blood” è andato in onda a marzo 2021, ma la data e l’ora di uscita per la stagione 2 sono state ora confermate.

Il 2021 è stato un anno fantastico per la già vasta libreria di contenuti anime di Netflix e uno dei più grandi lanci è stato “Dota: Dragon’s Blood”.

Poiché si trattava dell’adattamento anime del classico videogioco Dota 2, la serie Netflix aveva alcune serie aspettative da soddisfare e, per la maggior parte, Dragon’s Blood ha soddisfatto.

La prima stagione è stata presentata in anteprima il 25 marzo 2021, ma i fan di tutto il mondo saranno felici di sapere che Dota: Dragon’s Blood tornerà per la seconda stagione questa settimana!

Preparati per una seconda missione…

La prima puntata di Dota: Dragon’s Blood è stata presentata in anteprima il 25 marzo 2021 e per fortuna i fan della serie non avrebbero dovuto aspettare troppo a lungo per le notizie sulla seconda stagione.

L’annuncio relativo alla trasmissione del sequel è stato condiviso il 19 aprile tramite la pagina dei social media ufficiali della serie, ma non molti spettatori sono rimasti troppo sorpresi.

Avevamo già sperato che una seconda stagione fosse in lavorazione perché la prima serie di episodi pubblicati era intitolata “Libro 1”, indicando che erano stati pianificati altri “Libri”.

Poi abbiamo avuto la visione dell’editor di animazioni Robert Burnett, che ha rivelato a febbraio che sta attualmente lavorando a una serie di 24 episodi, quindi potenzialmente anche una terza stagione!

Infine, e soprattutto, la serie sembrava essere molto popolare tra i fan, probabilmente il fattore più cruciale quando si discute di eventuali rinnovi di Netflix.

Sebbene Netflix non abbia rilasciato le statistiche ufficiali sugli spettatori, Dota: Dragon’s Blood sta attualmente segnando un impressionante 7,9/10 su IMDB e l’86% su Rotten Tomatoes.

Dota: Sangue di drago La stagione 2 data e ora di uscita…



Nell’ottobre 2021, il canale YouTube di Netflix Anime ha condiviso il primo trailer di anteprima della seconda stagione di Dota: Dragon’s Blood, confermando che la serie sarebbe tornata a gennaio 2022.

A dicembre, è stato condiviso che la seconda stagione sarebbe stata rilasciata in tutto il mondo tramite la piattaforma di streaming il 6 gennaio 2022. Tuttavia, da allora è stato confermato che questa finestra di rilascio mirata è stata posticipata di alcune settimane, motivo per cui non è stato confermato.

La buona notizia è che il ritardo per la stagione 2 di Dota: Dragon’s Blood non è lungo, con la nuova premiere fissata per martedì 18 gennaio 2022.

Il secondo libro sarà presentato in anteprima su Netflix nei seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 13:30 IST

Ora delle Filippine: 16:00 PHT

Ora del Giappone: 17:00 JST

Ora dell’Australia: 18:30 ACDT

Al momento in cui scrivo, il numero di episodi della seconda stagione non è stato confermato, ma si prevede che saranno altri otto episodi. Ciò sarebbe conforme alla prima stagione e seguirebbe le informazioni condivise da Robert Burnett.

Incontra il cast della seconda stagione di Dota…

Al momento in cui scrivo, il cast ufficiale di Dota: Dragon’s Blood non è stato condiviso, ma ci si aspetta che il cast di Book One riprenderà i propri ruoli.

La serie presenta Yuri Lowenthal nei panni di Davion (Naruto) e Lara Pulver nei panni della principessa Mirana (Sherlock).

Tony Todd interpreta Slyrak the Ember Eldwyrm (Final Destination) con Troy Baker nel ruolo di Invoker (Dragon Ball).

Altri membri del cast della prima trasmissione includevano:

Josh Keaton nel ruolo di Bram

Kari Wahlgren nel ruolo di Luna:

Alix Wilton Regan nel ruolo di Selemene

Freya Tingley da Divertente:

Stephanie Jacobsen nel ruolo di Drysi:

Anson Mount come Kaden

JB Blanc come Terrorblade

Questo articolo verrà aggiornato con un conteggio degli episodi e un tempo di rilascio più vicino alla premiere di Dota: Dragon’s Blood 2 su Netflix.

