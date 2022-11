La data di uscita di That ’90s Show è stata confermata per gennaio 2023

Sei pronto per una buona notizia Quello spettacolo degli anni ’70 tifosi? Netflix ha distribuito una data di uscita ufficiale per Quello spettacolo degli anni ’90. La serie spinoff arriverà sullo streamer a gennaio 2023! E non è tutto. Netflix ha anche deciso di condividere un teaser trailer per un’anteprima dello spettacolo e delle foto del cast. Abbiamo condiviso tutti i dettagli succosi in basso.

Quello spettacolo degli anni ’90 è una serie per adolescenti di prossima uscita creata da Bonnie Turner, Terry Turner, Gregg Mettler e Lindsay Turner. È uno spin-off della popolare sitcom per adolescenti Quello spettacolo degli anni ’70 ed è ambientato negli anni ’90. Lo spettacolo seguirà Leia Forman, figlia di Eric e Donna, mentre visita i suoi nonni, Red e Kitty, per l’estate a Point Place. Mentre si trova a Point Place, Leia lega rapidamente e fa amicizia con i ragazzi del vicinato. Durante lo spettacolo, gli spettatori guarderanno Leia mentre si gode la sua estate con i suoi nuovi amici mentre si mette anche nei guai. Come se la caveranno Red e Kitty con la loro nipote adolescente?

Il cast regolare è composto da Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos. Ci saranno anche apparizioni di ospiti dalla maggior parte dei Quello spettacolo degli anni ’70 cast, come Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama e Tommy Chong.

Quella data di uscita dello spettacolo degli anni ’90

Preparati a segnare il tuo calendario, impostare la sveglia e cancellare il tuo programma perché Quello spettacolo degli anni ’90 arriverà su Netflix giovedì 19 gennaio 2023, alle 12:00 PT/3:00 ET!

Quelle foto degli anni ’90

Ecco alcune foto di produzione ufficiali dello spettacolo!

Quel teaser trailer dello show degli anni ’90

Dai un’occhiata a questo esilarante e divertente teaser qui sotto!

Non vediamo l’ora di vedere il cast in azione Quello spettacolo degli anni ’90. Guarderai lo spin-off quando arriverà su Netflix il 19 gennaio?