La data di uscita di Stone Ocean Part 2 di JoJo è fissata per il 1° settembre, afferma il leaker

Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean Part 2 verranno lanciate su Netflix questo autunno, ma un nuovo rapporto di un leaker suggerisce ora una data di uscita a settembre.

Se ripensi all’inizio di dicembre dello scorso anno, le piattaforme di social media in tutto il mondo sono state dominate da una serie particolare, l’iconica avventura bizzarra di JoJo.

Questo è stato quando il franchise di successo ha lanciato la sua nuovissima stagione di anime attraverso la piattaforma di streaming Netflix per una favolosa accoglienza globale, Stone Ocean.

Tuttavia, con solo 12 episodi lanciati dal gigante dello streaming, molti fan si sono affrettati a abbuffarsi dell’intera “parte 1” della nuova stagione. Per fortuna, la finestra di rilascio di Stone Ocean Part 2 di JoJo è stata finalmente confermata per l’autunno 2022 all’evento AnimeJapan.

Oggi, 20 aprile, un nuovo report di un noto leaker lascia intendere che una data di uscita per Stone Ocean Part 2 è stata fissata per il 1° settembre.

Oceano di pietra parte 2 confermato ad AnimeJapan 2022

Il franchise di JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean è stato presentato al recente evento AnimeJapan, dove è stato rivelato che la parte 2 dell’anime preferito dai fan era in produzione.

Mentre i fan di tutto il mondo celebreranno ovviamente l’annuncio, la maggior parte della comunità di Stone Ocean era già fiduciosa che l’anime sarebbe finalmente tornato.

Il primo indizio che la serie avrebbe rilasciato una seconda parte era in realtà il numero di episodi con cui la prima parte è stata rilasciata nel 2021. Ogni stagione precedente di Le bizzarre avventure di JoJo consisteva in un numero compreso tra 26 e 48 episodi; il che significa che Stone Ocean era, al massimo, solo a metà della durata tipica della stagione per il franchise.

Allo stesso modo, c’è un sacco di materiale di partenza dall’arco manga originale di Stone Ocean che deve essere coperto dalla nuova stagione dell’anime. Come riportato da Anime Geek, alla fine dell’episodio 12 di Stone Ocean, la serie aveva adattato i primi 50 capitoli della trama originale.

La buona notizia per i fan è che 158 capitoli dell’arco narrativo di Stone Ocean sono stati pubblicati da Shueisha nella sua versione originale giapponese. Ciò significa che se David Productions mantiene un programma simile, potremmo non solo ottenere una parte 2 per Stone Ocean, ma anche una parte 3!

Infine, abbiamo la popolarità; qualcosa che è difficile sostenere che manchi a Stone Ocean se trascorri solo pochi minuti a scorrere i social media. Al momento di questo aggiornamento, la serie ha ricevuto una fantastica accoglienza dai fan di tutto il mondo, con Stone Ocean che ha ottenuto un punteggio di 8,3/10 su IMDB e un “Molto buono” 8,44/10 su MyAnimeList con oltre 124.000 recensioni individuali.

“La produzione di David non delude mai con gli adattamenti anime di Jojo e questo è davvero ben fatto. Lo spettacolo non manca affatto di farti divertire. Se le persone si chiedono se Netflix distruggerà questo, non devi preoccuparti, la produzione di David si sta ancora occupando dell’animazione e delle cose importanti”. – Utente ‘kunal_’ tramite MAL.

Ora che sappiamo che JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 2 è confermato, in quale data tornerà la serie su Netflix?

La data di uscita di Stone Ocean Part 2 è fissata per settembre, afferma il leaker

Al recente evento AnimeJapan, è stato finalmente confermato che Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean Part 2 saranno presentate in anteprima nell’autunno 2022.

Come previsto, la serie tornerà in autunno con gli episodi 13-24, con la conferma che la Parte 2 sarà presentata in anteprima su Netflix prima della trasmissione giapponese.

“[Anime “Jojo’s Bizarre Adventure Stone Ocean” New PV Lifted! !! ] Episodi 13-24 Pre-consegna esclusiva mondiale su Netflix nell’autunno del 2022! !! Previsto l’inizio delle trasmissioni TV nel 2022! !! #jojo_anime” – Anime_jojo, Twitter.

La seconda trasmissione ha anche ricevuto un nuovissimo trailer teaser, vedi sotto.

【アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」 新PV解禁!!】 第13話~第24話 2022年秋Netflixにて全世界独占先行配信 !! 2022年テレビ放送開始予定!!#jojo_anime pic.twitter.com/Fbfu6jb6YL — TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』公式 (@anime_jojo) 26 marzo 2022

Sfortunatamente, una data di uscita specifica per le piattaforme giapponese o Netflix non è stata confermata all’evento AnimeJapan. Tuttavia, con la conferma che la serie andrà in onda per la prima volta su Netflix, i fan al di fuori del Giappone non avranno la tipica frustrazione di aspettare eoni per la premiere in streaming.

Ora, un nuovo rapporto del popolare e tipicamente affidabile leaker di anime “SugoiLITE” ha indicato che la seconda trasmissione di Stone Ocean uscirà effettivamente il 1 settembre 2022.

“Anime “JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean” – Distribuzione mondiale Netflix della Parte 2 (episodi 13 – 24) il 1 settembre 2022. #jojo_anime” – SugoiLITE, tramite Twitter.

Nonostante un’uscita del 1 settembre 2022 non sia stata ancora confermata ufficialmente né dal team di produzione né dai partner di distribuzione associati, SugoiLITE è una fonte affidabile per le ultime perdite di anime.

Quindi, mentre i fan di Stone Ocean di JoJo dovrebbero prenderlo con un notevole pizzico di sale, non c’è alcuna ragione ovvia per cui una premiere del 1° settembre non sia un’opzione probabile considerando la conferma preventiva di un ritorno autunnale.

