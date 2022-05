La data di uscita di Netflix per la stagione 4 americana è stata confermata per maggio 2022

Tutto americano — “6 ‘N the Mornin'” — Numero immagine: ALA410fg_0012.jpg — Nella foto (LR): Daniel Ezra nei panni di Spencer James e Samantha Logan nei panni di Olivia Baker — Foto: Troy Harvey/The CW — ( C) 2022 The CW Network, LLC.Tutti i diritti riservati.

Sei tu l’unico? stagione 8 (stagione All-queer) su Netflix? di Cristallo Giorgio

Tutti americani fan, preparatevi a saltare di gioia perché la quarta stagione sta arrivando velocemente con una data di uscita di Netflix prevista per maggio! Sì, avete letto bene. Tutti americani la stagione 4 arriverà molto presto su Netflix, quindi preparati per una delle migliori stagioni della serie drammatica sportiva.

Se hai seguito il nostro Tutti americani post di aggiornamento sul rilascio di Netflix della stagione 4, sapresti che avevamo previsto che la quarta stagione potesse arrivare sullo streamer in primavera o in estate. Più precisamente, maggio o giugno. Avevamo solo bisogno di una data di messa in onda del finale della stagione 4 per dare una previsione più accurata.

Se non hai familiarità con il Tutti americani Programma di rilascio di Netflix, lo analizzeremo per te. Netflix aveva un accordo di uscita con The CW in cui le nuove stagioni di tutti gli spettacoli della CW sarebbero arrivate sullo streamer otto giorni dopo il finale di stagione per ogni spettacolo in onda. The CW mostra che sono stati inclusi nell’accordo non sono stati interessati dopo la conclusione dell’accordo nel 2019. Fortunatamente, Tutti americani è stato incluso nell’accordo e continueremo a vedere nuove stagioni aggiunte a Netflix fino alla fine della serie.

Di recente, è stata rivelata la data di messa in onda del finale della stagione 4 e siamo stati in grado di capire quando esattamente Tutti americani la stagione 4 sarebbe arrivata su Netflix. Avevamo previsto che la quarta stagione sarebbe arrivata su Netflix il 31 maggio e sembra che la nostra previsione sulla data di uscita fosse giusta!

Data di uscita di Netflix per la stagione 4 americana

Lo ha annunciato Netflix Tutti americani la stagione 4 arriverà su Netflix martedì 31 maggio 2022. Puoi aspettarti che la quarta stagione arrivi sullo streamer alle 00:00 PT/3:00 ET della data di uscita.

Ci sono 20 episodi nella quarta stagione, che è il maggior numero di episodi di una stagione Tutti americani ha avuto. Ti consigliamo di cancellare il tuo programma il 31 maggio, in modo da poter essere completamente assorbito dalla nuova stagione.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per farti eccitare per l’uscita dello show su Netflix!

Tutti americani la stagione 4 arriverà su Netflix il 31 maggio. Guarderai la nuova stagione?