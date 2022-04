La data di uscita di Netflix negli Stati Uniti della stagione 5 di Outlander è stata confermata per maggio 2022

Buone notizie straniero fan! Dopo un lungo periodo di attesa, straniero la stagione 5 arriverà finalmente su Netflix USA a maggio! Mentre la quinta stagione è disponibile in altri paesi da un po’ di tempo, i fan statunitensi sono stati costretti ad aspettare a causa degli accordi di licenza tra Netflix e Starz.

Per coloro che hanno atteso pazientemente che la quinta stagione arrivasse sul servizio di streaming, non dovrai aspettare troppo a lungo! La serie è attualmente in onda la sua sesta stagione su Starz con il finale previsto per il 1 maggio.

straniero la sesta stagione è molto più breve rispetto alle stagioni precedenti, con solo otto episodi in totale a causa di ritardi di produzione durante la pandemia. Ma la popolare serie storica sui viaggi nel tempo basata sui libri di Diana Gabaldon è già stata rinnovata per una settima stagione che sarà significativamente più lunga con 16 episodi.

Quando arriverà la quinta stagione di Outlander su Netflix?

straniero la stagione 5 arriverà per intero martedì 10 maggio 2022 alle 00:00 PT / 3:00 ET. Tutti i 12 episodi della stagione saranno disponibili per la visione contemporaneamente.

Ecco l’elenco degli episodi in ordine:

5×01 – “La croce di fuoco”

5×02 – “Tra due fuochi”

5×03 – “Libero arbitrio”

5×04 – “La compagnia che teniamo”

5×05 – “Adorazione perpetua”

5×06 – “Meglio sposarsi che bruciare”

5×07 – “La ballata di Roger Mac”

5×08 – “Le ultime parole famose”

5×09 – “Mostri ed Eroi”

5×10 – “La misericordia mi seguirà”

5×11 – “Torta di viaggio”

5×12 – “Mai amore mio”

La quinta stagione vede protagonisti Caitríona Balfe, Sam Heughan, Richard Rankin, Sophie Skelton, Maria Doyle Kennedy, Colin McFarlane, David Berry, Duncan Lacroix, Paul Gorman, Bronwyn James e Chris Donald.

Quando arriverà la sesta stagione di Outlander su Netflix?

Poiché le stagioni devono prima andare in onda su Starz e poi c’è un periodo esclusivo in cui lo spettacolo rimane sul servizio Starz, la sesta stagione non sarà su Netflix USA fino al prossimo anno, probabilmente intorno ad aprile o maggio 2023.

Per ora, se non vedi l’ora di guardare l’ultima stagione, faresti meglio a guardare tutte e cinque le stagioni disponibili su Netflix (una volta che la quinta stagione arriverà il 10 maggio) e poi iscriverti per un mese a Starz per guardare la stagione 6 prima che arrivi la settima stagione.

Flusso straniero stagioni 1-4 su Netflix in questo momento.