La data di uscita di mercoledì è stata confermata per novembre 2022

Ci stiamo avvicinando rapidamente alla stagione spettrale mentre settembre volge al termine e non so voi, ma io sono più che pronto. L’autunno è ufficialmente iniziato oggi e voglio un po’ di orrore!

Mentre aspettiamo che escano alcune delle più grandi nuove uscite di ottobre di Netflix, che già sappiamo includeranno artisti del calibro di Il club di mezzanotte e Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro, abbiamo appena scoperto alcune notizie su un’imminente uscita di novembre. Sapevamo già che quello di Tim Burton Mercoledì non sarà presentato in anteprima su Netflix in tempo per Halloween, ma non dovremo aspettare troppo a lungo per ottenere il nuovo spettacolo.

Mercoledìseguendo il personaggio titolare della fittizia Famiglia Addams, recita VoiJenna Ortega al fianco di famosi attori Catherine-Zeta Jones, Luis Guzmán e L’uomo di sabbiaè Gwendoline Christie. I fan dello spettacolo originale e degli adattamenti cinematografici sono stati entusiasti di questa serie in arrivo da quando è stata annunciata nel 2020.

Ora ci stiamo avvicinando alla data di uscita, che Netflix ha appena confermato!

Mercoledì data di uscita

Netflix lo ha appena annunciato venerdì Mercoledì arriverà sullo streamer 23 novembre 2022. Questo è il giorno prima del Ringraziamento, che è l’ideale considerando che le famiglie saranno insieme per guardare tutti.

Altre versioni di Netflix che possiamo aspettarci a novembre 2022 includono Manifesto stagione 4, La corona stagione 5, blockbuster, Enola Holmes 2, e come abbiamo appreso di recente, Morto per me stagione 3. Lo streamer avvierà anche la formazione delle vacanze invernali a novembre, con titoli come Cadendo per Natale e Natale con te impostato per la prima volta.

Anche se siamo delusi, non avremo il rilascio di Mercoledì questo ottobre per Halloween, siamo ancora super entusiasti di dare un’occhiata al nuovo spettacolo. Guarda il teaser trailer qui sotto per ottenere hype per questo:

Resta in contatto con noi per ulteriori aggiornamenti sul Mercoledì data di rilascio.