La data di uscita di Grey Man è stata confermata per luglio 2022

Non avere paura, L’uomo grigio è quasi arrivato! Hai letto bene. Netflix ha finalmente distribuito una data di uscita per il prossimo film di Netflix, ed è prima di quanto pensi.

L’uomo grigio è un film d’azione e avventura diretto dai talentuosi fratelli Russo (Anthony e Joe Russo) da una sceneggiatura co-scritta da Christopher Markus, Stephen McFeely e Joe Russo. Come la maggior parte degli originali Netflix, L’uomo grigio è basato su un libro. Il romanzo ha lo stesso nome del film ed è di Mark Greaney.

La società di produzione dei fratelli Russo denominata AGBO ha prodotto il film. L’azienda è nota soprattutto per la produzione di successi al botteghino Vendicatori: Infinity War e Vendicatori: Fine del gioco. Ha anche prodotto il film Netflix Estrazione e l’imminente Estrazione 2.

Il duo creativo ha in programma di svilupparsi L’uomo grigio in uno dei più grandi franchise cinematografici che ci siano. Voglio dire, il film è costato allo streamer $ 200 milioni, rendendolo un legame Avviso rosso come il film Netflix più costoso. Quindi spero che il film abbia successo e ripaghi.

Con un cast impressionante che include Ryan Gosling, Chris Evans, Regé-Jean Page, Ana de Armas, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton e Callan Mulvey, ci aspettiamo che il thriller di spionaggio ad alto budget vada bene sullo streamer. Purtroppo, non abbiamo ancora un trailer ufficiale da condividere con voi, ma abbiamo alcune prime foto e la data di uscita ufficiale di seguito.

Data di uscita di The Grey Man

Lo avevamo segnalato per la prima volta a marzo L’uomo grigio potrebbe arrivare su Netflix a luglio. Ma questa era solo una voce di rilascio che abbiamo trovato attraverso la pagina IMDb ufficiale del film e la pagina Wikipedia. Ora sembra che la voce sul rilascio sia vera. Come riportato da Entertainment Weekly, Tlui Uomo Grigio uscirà nelle sale il 15 luglio prima di arrivare su Netflix il 22 luglio. Come sempre, puoi aspettarti che il film d’azione arrivi su Netflix alle 00:00 PT/3:00 ET della data di uscita.

Ecco alcune foto di produzione del film che ti faranno eccitare proprio qui sotto!

GOSLING💥 EVANS 💥 DE ARMAS THE GRAY MAN – un nuovo film d’azione diretto da Anthony e Joe Russo – debutterà su Netflix il 22 luglio pic.twitter.com/ezUYp7e3Vo — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 26 aprile 2022

Probabilmente Netflix rilascerà un trailer ufficiale a giugno e puoi contare su di noi per condividerlo subito con te. Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura L’uomo grigio!