La data di uscita di Disincanto 4 è stata confermata per febbraio 2022

Mentre alcuni avevano sperato di curare il loro blues di gennaio con Disincanto parte 4, quando la serie non è stata rilasciata, ha lasciato molti delusi, ma mercoledì Netflix ha rivelato che i fan dello spettacolo animato non dovranno aspettare troppo a lungo per l’uscita della stagione 4, dopotutto.

La sitcom fantasy creata da Matt Groening, lanciata sulla piattaforma di streaming nel 2018, tornerà sui nostri schermi il 9 febbraio!

Netflix ha confermato la notizia portandola all’ufficialità Disincanto Pagina Instagram, per condividere una nuova immagine del personaggio di Abbi Jacobson, Bean, seduto su un trono, e ha intitolato il post: “Inchinati. Il disincanto ritorna il 9 febbraio.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul capitolo 4.

Disincanto parte 4 cast

Mentre il cast principale – Abbi Jacobson (Bean), Eric Andre (Luci) e Nat Faxon (Elfo) – tornerà sicuramente per il capitolo 4, saranno anche raggiunti da diversi nuovi arrivati ​​nella serie fantasy. Secondo IMDb, anche John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Rich Fulcher, Noel Fielding, Richard Ayoade e Lucy Montgomery si uniranno al cast in questa stagione.

Il disincanto, parte 4, sinossi

La sinossi ufficiale di Disincanto capitolo 4 si legge:

“Il mistero delle origini di Dreamland e la posta in gioco per il suo futuro diventano sempre più chiari quando il nostro trio e il re Zøg si ritrovano in viaggi personali che alla fine si legheranno al destino del regno. “Separati alla fine della Parte III, i nostri eroi corrono per riunirsi in questa vasta serie di dieci episodi. Si ritroveranno ovunque, dalle profondità dell’Inferno alle nuvole del Paradiso e ovunque nel mezzo, inclusi Ogreland, Steamland, sottomarini, monasteri, manicomi, la Foresta Incantata, il Dreamscape e altro ancora. Per tutto il tempo, i pezzi del puzzle, sia canonici che personali, si riveleranno ai fan desiderosi.

C’è un trailer di Disincanto parte 4?

Attualmente, Netflix non ha svelato alcun trailer relativo alla stagione 4. Anche se lo streamer potrebbe scegliere di non pubblicarne uno del tutto, è comunque probabile che nei prossimi giorni riceveremo un breve teaser da Netflix, ovviamente potremmo sbagliarci, ma dato che mancano ancora più di due settimane alla sua uscita, qualcosa potrebbe ancora venire fuori!

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.