La data di uscita di A Madea Homecoming di Tyler Perry è stata confermata per febbraio 2022

Tyler Perry sta riportando il suo amato personaggio, Madea, sui nostri schermi e riusciamo a malapena a contenere la nostra eccitazione. Un ritorno a casa Madea arriverà su Netflix a febbraio e non vorrai perderti questa prossima uscita!

Dopo che Perry ha annunciato il ritiro di Madea nel 2019, abbiamo pensato che non avremmo mai più rivisto il personaggio comico. Ma nel 2021, Perry ha annunciato che vedremo il ritorno di Madea nella dodicesima puntata del franchise cinematografico, Un ritorno a casa Madea. Onestamente, un personaggio iconico come Madea non potrebbe mai rimanere veramente in pensione.

Perry ha già parlato con Variety e ha detto che il suo ragionamento per riportare indietro Madea è perché dopo aver osservato lo stato del mondo, si è reso conto che le persone avevano bisogno di più gioia e risate nelle loro vite. E, naturalmente, Madea fornirà proprio questo.

Ora nel 2022, Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale e siamo più vicini di quanto tu possa pensare!

Una data di uscita di Madea Homecoming

La commedia arriverà su Netflix venerdì 25 febbraio 2022 alle 00:00 ora del Pacifico, ovvero le 3:00 ora orientale. Per tutti i nottambuli, potrai stare sveglio e guardare questo film Netflix senza problemi. Ma se non sei abituato a stare sveglio fino a tardi, potresti avere difficoltà.

Nessun problema! Se non riesci a tenere gli occhi aperti e hai davvero bisogno delle tue otto ore di sonno, puoi guardare il film quando ti svegli. Ti aspetterà nella tua lista Netflix. Ma dato che è un film, penso che tu possa riuscire a stare sveglio un paio d’ore per guardare il film e dormire bene la notte.

Una sinossi di Madea Homecoming

Netflix ha fornito la sinossi ufficiale, ed è qui sotto:

Madea si prepara ad accogliere la sua famiglia, venuta in città per celebrare la laurea del suo pronipote, quando alcuni segreti nascosti minacciano di distruggere il gioioso ritorno a casa della famiglia.

Tyler Perry dirige, scrive e recita Un ritorno a casa Madea. Il cast include alcuni volti familiari e riprenderanno i loro ruoli da altri film di Madea in questo film. David Mann interpreterà Mr. Brown, Tamela Mann come Cora e Cassi Davis Patton come zia Bam. Ci sarà anche un’apparizione come ospite di Brendan O’Carroll e interpreterà Agnes Brown.

Puoi aspettarti di ridere di pancia per giorni dopo aver visto questa commedia. Una volta pubblicato il trailer ufficiale, ci assicureremo di condividerlo. Quindi resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Un ritorno a casa Madea.