La data di uscita di A Knives Out Mystery è fissata per dicembre

Il film del 2019 Coltelli fuori ha preso d’assalto il mondo, accumulando milioni al botteghino e lanciando Ana de Armas nella stratosfera. Ci ha anche regalato i comodi maglioni di Chris Evans. Ora Netflix ha finalmente rivelato quando il sequel, Cipolla di vetro: un mistero scaccia viasta arrivando al servizio.

I fan non dovranno aspettare troppo a lungo per vedere il nuovo film poiché inizierà lo streaming a dicembre, pochi giorni prima di Natale.

Il primo film era uno spettacolo e si prestava ad essere visto nelle sale con un gruppo di persone. immagino Cipolla Di Vetro sarà simile, quindi fortunatamente per noi Netflix sta rilasciando anche il sequel nelle sale! La decisione di distribuire il film nelle sale cinematografiche prima del suo debutto ufficiale su Netflix non è sorprendente, poiché è da un po’ che si parla di questa possibilità. Non abbiamo ancora una data di uscita nelle sale.

Lo scrittore e regista Rian Johnson torna come creatore di Cipolla Di Vetro, che seguirà il detective Benoit Blanc (Daniel Craig) su un nuovo mistero in Grecia che coinvolge un colorato cast di sospetti. Il film è interpretato da un incredibile cast di talenti: Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson e Dave Bautista.

Glass Onion: A Knives Out Mystery arriva in tempo per Natale

Il Coltelli fuori il sequel inizierà lo streaming su Netflix il 23 dicembre 2022. Mi sembra il regalo di Natale perfetto! Come accennato in precedenza, non sappiamo quando il film uscirà nelle sale, ma immagino che l’uscita nelle sale sarà fissata per fine ottobre o novembre. Molto probabilmente, ci sarà una finestra di esclusività per garantire che il film possa girare per alcune settimane prima di arrivare su Netflix.

Aggiungere Cipolla di vetro: un mistero scaccia via alla tua watchlist Netflix oggi!