La data di uscita della terza stagione di Derry Girls è stata confermata per ottobre 2022

Il giorno che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivato. Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale per Ragazze di Derry stagione 3 e siamo così entusiasti di condividerlo con voi! È passato molto tempo, ma gli abbonati Netflix potranno presto mettere gli occhi sulla terza e ultima stagione della serie per adolescenti.

Ragazze di Derry la terza stagione è andata in onda per la prima volta sulla rete televisiva britannica Channel 4 il 12 aprile 2022. Dopo una corsa di sei settimane, la serie per adolescenti si è conclusa il 17 maggio. Ma fortunatamente, i fan hanno ricevuto in dono 45 minuti Ragazze di Derry episodio speciale esteso intitolato “The Agreement” dopo il finale della serie.

Critici e spettatori avevano principalmente cose positive da dire sullo speciale e sulla terza stagione nel suo insieme, ma erano rattristati dal fatto che la serie non sarebbe tornata per una quarta stagione. Tuttavia, la maggior parte delle persone era semplicemente felice che lo spettacolo non fosse terminato prematuramente.

Ora è il momento per noi Netflix Lifers di vedere Ragazze di Derry stagione 3 per noi stessi. La terza e ultima stagione arriverà su Netflix questo ottobre!

Data di uscita della terza stagione di Derry Girls su Netflix

Il 31 agosto, Netflix ha annunciato il Ragazze di Derry data di uscita della stagione 3 sul suo account Twitter ufficiale. Quindi preparati a segnare il tuo calendario, cancellare il tuo programma e impostare la sveglia perché la terza e ultima stagione di Ragazze di Derry arriverà su Netflix venerdì 7 ottobre 2022!

Come le precedenti stagioni della serie per adolescenti, puoi aspettarti Ragazze di Derry la stagione 3 sarà rilasciata su Netflix alle 00:00 PT/3:00 ET il 7 ottobre. Naturalmente, questi orari si applicano solo alle persone che vivono sulla costa occidentale e sulla costa orientale degli Stati Uniti. Fuso orario centrale, puoi aspettarti che la terza stagione cadrà alle 2:00 CT della sua data di uscita.

Avevamo la sensazione che la terza stagione sarebbe arrivata su Netflix entro la fine del 2022, ma più ci avvicinavamo alla fine dell’anno, più diventavamo ansiosi. Voglio dire, c’era la possibilità che la terza stagione potesse arrivare nel 2023, anche se le possibilità erano basse.

Fortunatamente, non dobbiamo preoccuparci di una versione del 2023 perché Ragazze di Derry la stagione 3 arriverà su Netflix questo ottobre!