La data di uscita della terza stagione di Blood and Water è stata confermata per novembre 2022

Questo solo dentro; la scuola inizia per un altro trimestre! Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale per Sangue e acqua stagione 3. Il successo sudafricano tornerà sullo streamer a novembre 2022 in tutto il mondo e non vediamo l’ora! Scopri di seguito la data di uscita ufficiale.

Non sappiamo voi, ma dall’uscita della stagione 1 nel 2020, siamo rimasti affascinati dal dramma del crimine adolescenziale e abbiamo abbuffato tutti gli episodi in attesa della stagione 3, quindi questo particolare aggiornamento di rilascio ci rende molto felici. Ma puoi biasimarci? Dopo un esplosivo finale della seconda stagione, siamo rimasti con il fiato sospeso in attesa di notizie e informazioni sulla squadra di Parkhurst. Allora, quando ci riuniremo ufficialmente con Puleng (Ama Qamata) e Fikile (Khosi Ngema)?

Abbiamo raccolto tutti i dettagli e tutto ciò che devi sapere per l’uscita della stagione 3 di Blood and Water.

Data di uscita della terza stagione di Blood and Water

Il gigante dello streaming ha condiviso un teaser il 26 ottobre per la prossima nuova stagione, intitolato Sangue e acqua: non c’è via di fuga dalla verità. Il breve video ha stuzzicato i fan con clip di cosa aspettarsi dai nuovi episodi, rivelando anche la data di uscita della terza stagione e uno slogan da far rizzare i capelli, “stessi amici, sangue fresco e acque più profonde”.

Il video lo ha rivelato Sangue e acqua la stagione 3 tornerà su Netflix su Venerdì 25 novembre 2022 alle 12:00 PT / 3:00 ET!

Dai un’occhiata qui sotto!

Il cast della terza stagione di Sangue e acqua

Secondo IMDb, ecco tutti gli attori che puoi aspettarti di vedere nella stagione 3 di seguito: