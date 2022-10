La data di uscita della seconda stagione di Warrior Nun è stata confermata per novembre 2022

Preparati per qualche serio demone che prende a calci in culo! suora guerriera la stagione 2 ha finalmente una data di uscita! Dopo un’attesa di due anni, il dramma fantasy ricco di azione con protagonista la meravigliosa Alba Baptist tornerà su Netflix a novembre.

Se non riesci a ricordare, suora guerriera segue l’adolescente orfana Ava Silva (Alba Baptist) che, dopo essersi svegliata all’obitorio, scopre di possedere i superpoteri come “portatrice di alone” scelta per una società super segreta di suore cacciatrici di demoni.

Il gigante dello streaming potrebbe essere stato in silenzio radio per un po’ di tempo quando si trattava dello stato di suora guerriera stagione 2, ma fortunatamente le cose sono cambiate durante la Geeked Week di Netflix a giugno. E ora, pochi mesi dopo, gli abbonati hanno ricevuto un altro aggiornamento con la rivelazione della data di uscita ufficiale E il trailer della prossima stagione.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sull’imminente nuova versione di novembre 2022.

Data di uscita della seconda stagione di Warrior Nun

Il 13 ottobre 2022, il gigante dello streaming ha finalmente dato ai fan dello spettacolo quello che stavano aspettando; la data di uscita ufficiale per suora guerriera stagione 2. La serie fantasy d’azione si unisce a una fitta formazione autunnale con la sua data di uscita fissata per Giovedì 10 novembre 2022.

Ad agosto 2020, appena un mese dopo la sua uscita, suora guerriera è stato ufficialmente rinnovato per un’altra stagione, ma per due lunghi anni non si è detto molto altro sul dramma popolare. Fortunatamente ora è tutto cambiato e il conto alla rovescia per il 10 novembre è ufficialmente iniziato!

Trailer della seconda stagione di Warrior Nun

Sempre il 13 ottobre, i fan dello show hanno avuto un assaggio di ciò che accadrà nei nuovi episodi di suora guerriera stagione 2. Se non lo hai ancora visto, dai un’occhiata qui sotto! Dal trailer, possiamo già dire che siamo tutti pronti per una corsa sfrenata in questa stagione e non vediamo l’ora!