La data di uscita della seconda stagione di Cuphead Show è stata confermata con un teaser speciale

La stagione 2 di Cuphead Show è stata confermata da tempo, ma Netflix ha appena rivelato un’uscita di agosto 2022 durante l’evento Geeked Week.

Dopo l’incredibile successo di Castlevania, DOTA: Dragon’s Blood e Arcane, era solo questione di tempo prima che l’unico Cuphead si facesse strada nel gigante dello streaming Netflix.

The Cuphead Show è il quarto videogioco importante di Netflix, adattamento di una serie televisiva degli ultimi anni, in anteprima all’inizio di quest’anno il 18 febbraio.

I fan sono stati immediatamente felici di apprendere che entrambe le stagioni 2 e 3 sono già state ordinate da Netflix, con una finestra di rilascio ora confermata per l’attesissimo ritorno di The Cuphead Show!

Lo spettacolo di Cuphead! | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 7879 Lo spettacolo di Cuphead! | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/Sel3fjl6uyo/hqdefault.jpg 942840 942840 centro 13872

La stagione 2 di Cuphead Show è stata confermata per agosto 2022

Non appena The Cuphead Show ha presentato in anteprima la sua prima stagione di 12 episodi in tutto il mondo su Netflix nel febbraio 2022, i fan si sono subito abbuffati di tutti gli episodi e si sono preparati per il secondo round!

Questo perché, il 25 gennaio 2022, lo sviluppatore di The Cuphead Show Dave Wasson ha incontrato Michael Mallory di Animation Magazine per un tuffo nella serie e nella sua produzione.

Wasson ha spiegato come la durata tradizionale dell’episodio di 25-30 minuti per gli originali Netflix sia stata completamente ignorata fin dall’inizio; spingendo la serie non solo verso una durata più lunga, ma verso un’altra stagione.

“Inizialmente stavamo usando i vecchi cortometraggi teatrali come modello per la struttura, ma abbiamo scoperto che era difficile rimanere entro un formato di sette minuti. Queste storie volevano essere un po’ più lunghe, quindi si conclude con qualcosa come 10 minuti e mezzo o 11 minuti, anche se ogni episodio è un po’ diverso nel tempo di esecuzione”. – Dave Wasson, tramite Animation Magazine.

È stato quindi rivelato che un totale iniziale di 36 episodi era stato ordinato a questo punto, “che sarà presentato in anteprima in tre uscite separate”.

Il 2 marzo, Studio MDHR (la società di produzione dietro la serie) ha confermato che la stagione 2 di The Cuphead Show è in produzione. Inoltre, la pagina Twitter dello studio ha anche condiviso una nuova GIF (vedi sotto) che ha rivelato che la stagione 2 arriverà su Netflix nell’estate 2022.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro È ufficiale!! Più sinceri saluti e ilarità ti aspettano nella seconda stagione di The Cuphead Show, che debutterà nell’estate 2022 esclusivamente su @Netflix. pic.twitter.com/TlBiojlUY4 — Studio MDHR (@StudioMDHR) 2 marzo 2022

Questa settimana, Netflix ha ospitato la sua stravaganza annuale di rivelazione della Geeked Week e venerdì 10 giugno ha concentrato l’intero live streaming su giochi e adattamenti TV di videogiochi.

Come parte dell’evento, è stato confermato che la seconda stagione di The Cuphead Show sarebbe stata presentata in anteprima il 19 agosto 2022.

Oltre al teaser trailer per i prossimi contenuti di Cuphead, è stata condivisa anche una tabella speciale letta dal cast, guarda la fine della sezione successiva per il video completo.

A Decisamente contrastanti le reazioni della critica

Dopo l’uscita della prima stagione di The Cuphead Show, c’è stata una reazione decisamente mista sia da parte della critica che dei fan.

Da un lato, la serie sta attualmente segnando un solido, se non leggermente deludente, 7,4/10 su IMDB. Lo spettacolo presenta anche un punteggio medio della critica del 69% su Rotten Tomatoes, con quel numero che sale al 75% per le valutazioni del pubblico.

Anche le recensioni della critica sono state generalmente positive, con IGN che ha notato che la prima stagione era “tutto ciò che avremmo potuto sperare”.

Comicbook ha dato il titolo 4.5/5 e ha affermato che lo spettacolo è “veramente molto divertente”, elogiando il risultato essendo “una serie che non solo sfrutta adeguatamente il fascino dei cartoni degli anni ’30, ma mostra che Cuphead come IP ha ancora spazio di crescita”.

“Lo spettacolo di Cuphead! tutto e per tutto è un vero spasso da guardare ed è qualcosa che immagino sia i fan del videogioco che quelli che non hanno familiarità con il franchise troveranno molto da amare. Netflix è intelligente per aver già rinnovato questa serie per altre due stagioni e, si spera, Lo spettacolo di Cuphead! gli episodi futuri saranno altrettanto belli di questa corsa inaugurale. – Logan Moore, tramite Comicbook.

Tuttavia, non tutte le testate giornalistiche sono state così gratuite nei confronti dell’ultima avventura animata di Netflix. The Verge, ad esempio, sostiene che lo spettacolo “sembra incerto su quanta energia mettere nella sua finta vintage rispetto a giocare con la moderna sensibilità della narrazione”.

“Una ricostruzione da tè debole dell’estetica del gioco originale Lo spettacolo di Cuphead! aggiunge poco altro, e diventa solo un po’ più come tutto il resto, apparentemente più adatto come distrazione per i bambini mentre i loro genitori (forse) tornano a giocare Cuphead.” – Kambole Campbell, via Poligono.

Una nuova espansione del videogioco Cuphead è in arrivo

La buona notizia per i fan del franchise di Cuphead è che c’è almeno un’altra versione di nuovi contenuti da aspettarsi quest’anno.

La prossima espansione del videogioco Cuphead, intitolata “The Last Delicious Course”, è attualmente prevista per il 30 giugno 2022, a seguito di numerosi ritardi rispetto al suo lancio originale.

L’espansione sarà disponibile su Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC tramite Steam e GOG.

“Come con tanti altri nostri colleghi sviluppatori, la creazione di giochi in questi tempi unici ha portato con sé una serie di sfide e siamo così grati alla nostra community di Cuphead per la loro pazienza ed entusiasmo mentre abbiamo spinto per realizzare The Delicious Last Un vero punto di riferimento per l’arte, il design e l’animazione dello studio. – Ciad Moldenhauer, tramite IGN.

Cuphead: il delizioso ultimo piatto | Trailer della data di uscita BridTV 7184 Cuphead: il delizioso ultimo piatto | Trailer della data di uscita https://i.ytimg.com/vi/bskUa1jX0Gg/hqdefault.jpg 918993 918993 centro 13872

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Stranger Things è basato su una storia vera? Ispirazione della serie esplorata