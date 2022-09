La data di uscita della seconda stagione di Alice in Borderland è stata confermata per dicembre 2022

Abbiamo ottime notizie per tutti voi Alice nella terra di confine fan! È stato confermato Alice nella terra di confine la stagione 2 arriverà su Netflix a dicembre 2022! Potrebbe sembrare molto tempo da ora, ma il tempo volerà.

Avevamo grandi speranze di vedere la seconda stagione nel 2021. Sfortunatamente, non è stato così. Ma ora è stato confermato che vedremo Alice nella terra di confine stagione 2 sui nostri schermi quest’anno.

Nel novembre 2021, Netflix ha annunciato la notizia in un evento virtuale del Japan Festival. Inizialmente avevamo previsto che avremmo visto la nuova stagione nella primavera del 2022, ma sembra che non vedremo la nuova stagione fino all’inverno 2022. Dato che la stagione 1 è uscita a dicembre, immagino che Netflix volesse tenere il passo con questa data di uscita modello.

La produzione della seconda stagione si è conclusa ufficialmente a marzo 2022 e i nuovi episodi sono entrati immediatamente in post-produzione subito dopo. Per uno spettacolo come Alice nella terra di confine, la post-produzione doveva essere un processo lungo. Ecco perché dobbiamo aspettare così tanto per la stagione 2.

Tuttavia, siamo solo felici di avere ora una data di uscita ufficiale!

Data di uscita della seconda stagione di Alice in Borderland

Durante l’evento in live streaming, Netflix ha annunciato che la nuova stagione sarebbe arrivata su Netflix solo a dicembre 2022. Forniamo il video dell’annuncio di seguito. Il timestamp per Alice nella terra di confine la stagione 2 è 8:24.

Guarda il video dell’annuncio qui sotto:

Durante l’evento virtuale dei fan TUDUM di Netflix il 24 settembre, lo streamer lo ha annunciato Alice nella terra di confine la stagione 2 è in arrivo su Netflix Giovedì 22 dicembre 2022. Insieme all’annuncio della data di uscita, Netflix ha rilasciato un trailer di super teaser. Dai un’occhiata qui sotto!

Avevamo pensato che alla seconda stagione sarebbe stata assegnata una data di uscita del 10 dicembre 2022, il che sarebbe trascorso due anni esatti da quando la prima stagione è stata presentata in anteprima sullo streamer. Tuttavia, sembra che vedremo la seconda stagione alla fine di dicembre invece che a metà mese. Non ci lamentiamo, però. Siamo solo entusiasti di vedere la seconda stagione quest’anno.

Assicurati di controllare Alice nella terra di confine stagione 2 quando arriverà su Netflix il 22 dicembre alle 00:00 PT/3:00 ET!