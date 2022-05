La data di uscita del film, il cast, la sinossi e altro ancora

MOONACHIE, NJ – 13 NOVEMBRE: Il galleggiante di Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles di Nickelodeon è visto come Macy’s debutta con nuovi carri allegorici per la Macy’s Thanksgiving Day Parade 2018 il 13 novembre 2018 a Moonachie, nel New Jersey. Il nuovo carro di Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles offre alla folla uno sguardo nel covo segreto delle Tartarughe nascosto sotto le strade di New York City. (Foto di Eugene Gologursky/Getty Images per Macy’s)

L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti adolescenti: Il film arriverà su Netflix quest’estate e abbiamo tutti i dettagli importanti sul film d’animazione per bambini in uscita da condividere con te!

L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti: il film è un film originale Netflix diretto da Ant Ward e Andy Suriano da una sceneggiatura co-scritta da Tony Gama-Lobo e Rebecca May. È basato sui personaggi creati da Kevin Eastman e Peter Laird ed è considerato una continuazione della serie Nickelodeon del 2018 L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti adolescenti. Nickelodeon Movies e Nickelodeon Animation Studios Movies hanno prodotto il film.

Ecco tutto il resto che devi sapere L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti: il film sotto!

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie data di uscita

Il 27 aprile, Netflix ha pubblicato la sua lista di film dell’estate 2022 e il film d’animazione è stato incluso nell’elenco. Preparati a segnare i tuoi calendari perché il film d’animazione arriverà su Netflix il 5 agosto! Puoi aspettarti che il film uscirà sullo streamer alle 00:00 PT / 3:00 ET della sua data di uscita.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: Il cast del film

La formazione del cast vocale è piuttosto impressionante con molti attori familiari.

Ecco l’elenco completo del cast vocale proprio di seguito:

Ben Schwartz nel ruolo di Leonardo/Leone

Omar Benson Miller nel ruolo di Raffaello/Raph

Brandon Mychal Smith nel ruolo di Michelangelo/Mikey

Josh Brener nel ruolo di Donatello/Donnie

Kat Graham nel ruolo di April O’Neil

Eric Bauza nel ruolo di Splinter

Haley Joel Osment

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: La sinossi del film

Dopo che le Tartarughe Ninja hanno ricevuto un avvertimento da un misterioso sconosciuto dal futuro, si trovano ad affrontare il compito di salvare il mondo da una specie aliena chiamata Krang.

Stiamo ancora aspettando un trailer ufficiale e ci aspettiamo che Netflix lo rilasci più vicino alla data di uscita. Lo streamer probabilmente lo rilascerà a luglio. Puoi contare su di noi per condividere il trailer con te una volta rilasciato. Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti: il film.