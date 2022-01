La cronaca del percorso peculiare di Sean Payton della squadra di casa

Kevin James e Happy Madison è senza dubbio una partita fatta in paradiso e parlando di partite, la squadra di casa offre molto su quel fronte.

Diretta da Charles e Daniel Kinnane, questa commedia sportiva americana è in realtà ispirata alla vera storia di Sean Payton (interpretato da Kevin). Il film si concentra su di lui come allenatore della squadra di football del suo giovane figlio in seguito alla sua sospensione dalla NFL.

Il pubblico si è accalcato per vederlo dalla sua uscita su Netflix venerdì 28 gennaio 2022. Tuttavia, alcuni non possono fare a meno di incuriosirsi riguardo all’uomo dietro il film.

Quindi, non c’è momento migliore di adesso per considerare la vera storia di Sean Payton della squadra di casa, seguendo la sua carriera fino ai giorni nostri.

La strada selvaggia di Sean Payton della squadra di casa

Correva l’anno 2006. Sean Payton era appena diventato capo allenatore dei New Orleans Saints.

Avanti veloce di quattro anni ed è stato sostenuto per aver contribuito a vincere il Super Bowl XLIV nel 2010. In effetti, il suo futuro a bordo dei Saints sembrava il più luminoso possibile. Bene, fino al 2012.

Due anni dopo la vittoria del Super Bowl, è stato sospeso sulla scia delle accuse secondo cui i giocatori a bordo della squadra avrebbero ferito intenzionalmente i giocatori delle altre squadre. Lo scandalo è stato coniato “Bountygate”

La NFL ha rivelato nel marzo 2012 di avere prove che tale comportamento avesse avuto luogo e Sean è stato sospeso per la sua presunta parte nello scandalo.

Nell’anno successivo, ha allenato la squadra di football di prima media di suo figlio, come descrive la squadra di casa. Anche se forse vale la pena affrontare il fatto che la squadra ha vinto la prima partita con lui come allenatore, mentre il film suggerisce che la squadra ha chiesto miglioramenti fuori dal cancello.

Dov’è Sean Payton adesso?

Sean è stato sospeso per un solo anno ed è tornato ai Saints per la stagione 2013.

Ha continuato a lavorare con i Saints per diversi anni prima di porre fine al suo mandato con la squadra nel gennaio 2022.

Dopo aver rassegnato le dimissioni da allenatore della squadra, il 58enne ha rivelato di non essere esattamente pronto a dire che la sua carriera calcistica, in generale, è ancora finita:

“Non mi piace la parola pensione. Ho ancora una visione per fare le cose nel calcio. E sarò onesto con te, a un certo punto potrebbe tornare ad allenare. Non credo sia quest’anno, penso forse in futuro. Non è lì che si trova il mio cuore in questo momento”.

Anche se è chiaro che non è sicuro di ritirarsi definitivamente, è probabile che si stia godendo la vita con la famiglia dopo un’eredità di successo di 15 anni con i New Orleans Saints.

Un altro gioco?

Finora, né i registi, né il cast, né i rappresentanti di Netflix hanno annunciato che un sequel di Home Team è stato confermato.

Anche se questo può sembrare scoraggiante, abbiamo appena riconosciuto che c’è molto altro della storia di Sean da esplorare che giustificherebbe un seguito.

In definitiva, potrebbe dipendere dalla popolarità del film, quindi è probabile che le cifre di ascolto verranno osservate da vicino nel corso di febbraio.

Sean ha già visto la sua giusta quota di vittoria; potremmo vedere un altro trionfo e una vittoria su Netflix? Non vale la pena escludere.

La squadra di casa è ora in streaming su Netflix.

