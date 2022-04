La creatrice Liz Feldman condivide un entusiasmante aggiornamento sulla terza e ultima stagione

Tutti aspettano la terza e ultima stagione di Morto per me. Fortunatamente, abbiamo delle ottime notizie da condividere con te in merito Morto per me stagione 3, e questa informazione ci avvicina di un passo all’uscita dello show su Netflix.

Morto per me è stata una delle tante serie originali Netflix fortemente colpite dalla pandemia di COVID-19. Dopo essere stato rinnovato per una terza e ultima stagione nel luglio 2020, lo spettacolo ha dovuto ritardare la produzione fino alla tarda primavera del 2021. Le riprese sono iniziate a maggio 2021 e avrebbero dovuto concludersi in agosto. Ma dopo che Christina Applegate ha annunciato la sua diagnosi di salute ad agosto, è stato rivelato che le riprese erano state messe in pausa mesi prima.

Alla fine, la produzione è ripresa prima della fine del 2021, quindi il cast e la troupe sono andati in pausa per le vacanze. All’inizio del 2022 erano rimaste solo tre settimane di produzione. Tuttavia, non era chiaro quando il cast e la troupe avrebbero finito le ultime parti delle riprese.

Nel febbraio 2022, l’attrice Diana Maria Riva ha pubblicato una sua foto sul set di Morto per me la terza stagione con in mano un ciak sulla sua pagina Instagram con una didascalia che recita: “E questo, Signore e Signori, è l’ultimo capitolo della serie per il detective. Perez. Sono così grato di aver fatto parte di questo… Sono così entusiasta per tutti voi di vedere questa storia svolgersi. Un grande amore per la mia famiglia #DTM!!!”

Molti di noi hanno immediatamente pensato che le riprese fossero terminate completamente. Ma sembra che Riva abbia appena finito con le sue parti nell’ultima stagione perché la creatrice Liz Feldman ha recentemente condiviso un aggiornamento su dove si trova lo spettacolo nel processo di realizzazione del film.

Dead to Me stagione 3 conclude ufficialmente le riprese

Il 25 aprile, Liz Feldman ha pubblicato una foto di una sedia con il Morto per me logo su di esso sulla sua pagina Instagram con una didascalia che recita: “Questo è un involucro su @deadtome S3! Le riprese sono terminate. La modifica è in corso. L’ultima stagione sta arrivando. E porca puttana… #christinaapplegate @lindacardellini @james_marsden @sammccarthy02 @thatlukeroessler @dianamariariva @brandonoscott @notreallysuzy buttalo fuori dal parco. Sono così entusiasta di vederlo.

Aggiornamenti sul rilascio della terza stagione di Dead to Me

Con questo ultimo aggiornamento delle riprese, viene completamente eliminata una versione di maggio. Ma tiene il passo con la nostra previsione della data di uscita iniziale di quest’estate. Probabilmente stiamo guardando allo spettacolo che trascorre dai tre ai quattro mesi in post-produzione. Questo pone una data di rilascio da qualche parte tra luglio e agosto.

C’è una possibilità che potremmo vedere Morto per me stagione 3 nel corso dell’anno, ma speriamo di vedere l’ultima stagione prima piuttosto che dopo. La buona notizia è che vedremo sicuramente la conclusione della serie entro la fine del 2022.

Puoi contare su di noi per condividere la data di uscita ufficiale non appena Netflix lo annuncerà. Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti Morto per me stagione 3!