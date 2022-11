La corona, la suora guerriera e altro ancora

Benvenuto nel fine settimana. Ti meriti una pausa dalla settimana lavorativa e quale modo migliore per rilassarti se non con alcuni programmi Netflix? Lo streamer ha molte nuove uscite questa settimana, comprese le ultime stagioni di La corona e suora guerriera e il film di Natale originale di Netflix Cadendo per Natale con Lindsay Lohan.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV vede diverse scelte interessanti, tra cui L’amore è cieco, manifesto, da zero, Killer Sally, e L’osservatore.

Forse vuoi guardare un film questo fine settimana. Non perdere alcuni grandi come Enola Holmes 2, I cattivi, il drago di mio padre, miglio 22 e Capitan Phillips. Sabato 12 novembre, l’adattamento da libro a film di Dove cantano i Crawdad vedrà una corsa di 18 mesi esclusivamente su Netflix.

Anche se non sembra possibile, dicembre è dietro l’angolo e Netflix ha un’ottima lista di uscite in arrivo. Consulta l’elenco completo delle versioni di dicembre 2022.

I migliori nuovi programmi Netflix da guardare questo fine settimana (12 novembre 2022)

La corona stagione 5

La quinta stagione di La corona è ora disponibile per lo streaming. Questa stagione segna la penultima stagione, con l’ultimo cambiamento nei membri del cast che includono Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville, Jonny Lee Miller, Dominic West ed Elizabeth Debicki.

Questa stagione si concentra sugli eventi dal 1991 al 1997 ed è composta da 10 episodi. Questo periodo di tempo è durante il mandato di John Major come Primo Ministro e il tumulto tra il principe Carlo e la principessa Diana che annunciano la loro separazione e alla fine divorziano.

La suora guerriera stagione 2

La seconda stagione di suora guerriera è stato rilasciato con otto episodi. Questa serie fantasy è basata sul personaggio dei fumetti Warrior Nun Areala di Ben Dunn.

La serie segue una ragazza di 19 anni che si sveglia in un obitorio per scoprire di avere poteri soprannaturali e fa parte dell’Antico Ordine della Spada Cruciforme. Il suo compito è affrontare i demoni della Terra, che sono potenti forze del paradiso e dell’inferno.

Antica Apocalisse stagione 1

La serie di documentari Antica Apocalisse mette in discussione tutto ciò che sappiamo sugli esseri umani preistorici. Il giornalista Graham Hancock si reca nei siti archeologici di tutto il mondo alla scoperta di nuove informazioni sulle antiche civiltà. La sua ricerca ha scoperto informazioni che fanno luce sul fatto che queste civiltà potrebbero essere state molto più avanzate di quanto si pensasse possibile.

Down to Earth con Zac Efron stagione 2 – Down Under

La seconda stagione di Giù per terra con Zac Efron porta gli spettatori in Australia mentre Efron viaggia con l’esperto di benessere Darin Olien.

La serie si concentra su viaggi, esperienze di vita, natura, energia verde e stili di vita sostenibili. Questa stagione Efron e Olien si recheranno in bellissime località dell’Australia, alla ricerca di pratiche sostenibili. Questa serie è educativa poiché il duo abbraccia cibo, cultura e costumi locali.

Laguna Beach stagioni 1–2

Stagioni 1 e 2 del reality di MTV Laguna Beach sono ora disponibili su Netflix. Questa serie di realtà è andata in onda originariamente su MTV tra il 2004 e il 2006 e segue gli studenti che frequentano la Laguna Beach High School in California.

Le stagioni 1 e 2 si concentrano su otto studenti e raccontano i loro anni di scuola media e superiore. Ciò include un triangolo amoroso e altre relazioni romantiche, uno studente coordina una sfilata di moda a beneficio dell’organizzazione Active Young America e la loro eventuale partenza per il college.

