La Corea parte 2 sarà rilasciata su Netflix nel 2022?

Ozark, Meglio chiamare Saulo, Cose più strane. Cosa hanno in comune questi spettacoli?

Molte cose, in realtà. Che sia il semplice fatto che stanno trasmettendo in streaming su Netflix o che molte persone li adorano.

Non quelli però. È che recentemente hanno avuto stagioni divise in due. In effetti, sarai consapevole e forse irritato del fatto che Money Heist: Korea – Joint Economic Area ha ricevuto lo stesso trattamento, sebbene con la sua prima stagione.

La serie TV sudcoreana è ambientata nello stesso universo del suo predecessore, Money Heist, e introduce il pubblico in una pericolosa crisi di ostaggi nella penisola coreana. Sebbene la sensazione sia la stessa, il cambio di posizione gioca un ruolo enorme nella serie e molti di voi rimarranno senza dubbio catturati.

Volendo continuare la storia, è emersa una domanda urgente in merito a Money Heist: Korea parte 2…

Money Heist: Korea parte 2 uscirà nel 2022?

Sì, Newsweek riporta che una fonte di Netflix ha confermato la parte 2 di Money Heist: Korea sarà presentato in anteprima nell’ultimo trimestre del 2022.

Con questo in mente, potremmo ricevere nuovi episodi già a ottobre 2022 e non oltre dicembre 2022.

Non è stata ancora confermata una data di uscita precisa e non ci sono notizie sul rinnovo della stagione 2. Tuttavia, non è esattamente inaspettato considerando che la stagione 1 non si è conclusa.

Per quanto riguarda lo stato del progetto, sarai entusiasta di apprendere che i membri del cast dello show hanno già detto a Newsweek che le prossime puntate sono state girate. La prima stagione è composta da 12 episodi in totale, quindi ce ne sono altri sei da godersi lungo la linea.

I fan non vedono l’ora che arrivi la parte 2

Il pubblico ha svolto un lavoro incredibilmente rapido nella parte 1 e ha espresso quanto non vede l’ora di saperne di più su Twitter.

Bene, almeno gli spettatori non dovranno aspettare fino al 2023!